Как Мъск въведе 4chan в американската политика

М илиардерът-съюзник на Тръмп помогна за нормализирането на токсични и цинични политически възгледи, които години наред бяха ограничени до периферията на интернет. Това посочва Айман Макарем за Al Jazeera .

През последните няколко дни американските медии съобщиха, че милиардерът Илон Мъск ще се оттегли от водещата си роля в администрацията на президента Доналд Тръмп. Това се случва след широко отразяваната му неофициална дейност като ръководител на агенцията DOGE (Департамент за ефективност на управлението) и редица политически инициативи – най-скоро кампанията му в подкрепа на консервативен съдия за място във Върховния съд на щата Уисконсин, която претърпя неуспех.

Как и кога Мъск ще се оттегли, тепърва ще стане ясно, но едно е сигурно: той ще остави след себе си трайни щети, които далеч надхвърлят разрушителната дейност на неговото изобретение DOGE. Чрез поведението си – както онлайн, така и офлайн – Мъск въведе изключително токсична и цинична политическа култура от мрачните краища на интернет в коридорите на властта на най-могъщата световна сила, посочва Макарем.

Мъск нарече търговския съветник на Тръмп „глупак“ заради коментари за Tesla

Жестът с нацистки оттенък, който направи на събитие след встъпването в длъжност на Тръмп на 20 януари, бе показателен. Мъск реагира веднага на обвиненията, че е направил нацистки поздрав, с микс от отричане и хумор, публикувайки поредица от шеги с нацистка тематика в профила си в X.

Да извършиш нещо скандално и после да отричаш очевидното е класически пример за „тролене“ – любима практика в периферните интернет среди, доминирани от токсични и цинични политически възгледи. Сред тях е скандалният сайт 4chan, за който се смята, че Мъск посещава редовно. Само в началото на тази година той смени името на профила си в X на „Kekius Maximus“ и постави снимка с образа на жабата Пепе – меме директно взето от 4chan.

Въпреки че много хора са чували за 4chan, общественото разбиране за това какво представлява сайтът и как е свързан с възхода на крайната десница в САЩ, остава оскъдно.

Най-общо казано, това е сайт, където потребителите могат да публикуват текстови и визуални съобщения анонимно, без регистрация. Това е място за дискусии, хумор и формиране на онлайн общност. Създаден през 2003 г., 4chan е достигнал 8,2 милиона месечни посетители през 2010 г. и 22 милиона през 2021 г., посочва авторът на Al Jazeera.

Благодарение на анонимността, която предлага структурата на сайта, потребителите се чувстват свободни да изразяват проблематични и маргинални политически възгледи, често прикрити с воал от ирония. Тази натоварена с ирония форма на политическа експресия е определяща за сайта. Често се срещат расистки, сексистки и/или хомофобски обиди, поднесени като шеги. А всеки, който посочи това, бива подложен на още по-голямо осмиване заради своята „наивност“ или „искреност“, обяснява Айман Макарем.

Дисклеймърът под основния форум на 4chan, /b/, гласи: „Историите и информацията, публикувани тук, са художествени измислици и лъжи. Само глупак би приел нещо от написаното за истина.“

Именно затова журналистите и коментаторите, които приеха отричането на Мъск за неговия нацистки поздрав за чиста монета, напълно са пропуснали смисъла. За крайнодесните почитатели на Мъск апелът на неговите действия всъщност се засилва от самото отричане – от факта, че той е направил фашистки жест толкова дръзко и „се е разминал безнаказано“, посочва Макарем.

Мъск извърши акт срещу онова, което той нарича „вируса на либералния ум“ или по-традиционно – „културата на политическата коректност“. Като добави хумор в уравнението, той и неговите последователи успяха допълнително да замъглят и отклонят всяка сериозна дискусия относно последствията от нормализирането на нацистки символи, коментира Айман Макарем за Al Jazeera.

Всичко това е основната функция на „троленето“. Представено като безобидна игра, като начин да се „дразнят“ хора „заради кефа“, крайнодесните актьори използват тази техника, за да изместят така наречения „прозорец на Овертон“ – обхвата на приемливите обществени възгледи – надясно, посочва още Макарем.

Веднага след поздрава на Мъск, крайнодесни фигури като Ник Фуентес и Андрю Тейт имитираха същия жест и използваха същите оправдания, каквито и Мъск. Това са хора, които са натрупали огромен социален и политически капитал благодарение на онлайн субкултури, смята авторът.

Но не само крайната десница използва мемета и други онлайн изразни средства за постигане на политически цели. Всъщност някои биха казали, че тези субкултури са възникнали в отговор на т.нар. „мемефикация“ на политиката, посочва Айман Макарем.

Актив или бреме за Тръмп: Ефектът "Илон Мъск" разцепва републиканците

В своята книга Kill All Normies: Kill All Normies: Online Culture Wars from 4chan and Tumblr to Trump and the Alt-Right, Анджела Нейгъл проследява произхода на тези субкултури до изборния цикъл в САЩ през 2008 г. Мнозина ще си спомнят плакатите „Надежда“ от президентската кампания на Барак Обама, които станаха популярни в интернет. За Нейгъл това е ключов момент в използването на мемета, които по онова време бяха ново и вълнуващо средство, в американската политика.

Въпреки реториката на надежда и промяна, администрацията на Обама не изпълни неясните си утопични обещания. Това несъответствие между посланията и реалността подхрани онлайн дебати, които насърчаваха недоверието като здравословна реакция на неискреността на политическата класа, посочва Айман Макарем.

Оттогава, в 4chan и на други платформи, всеки, който изрази силна подкрепа за партия, кауза или движение, се превръща в обект на подигравки. Това доведе до формирането на циничен, нихилистичен възглед за света и нашето място в него, коментира Макарем.

Прескачайки напред към изборния цикъл през 2024 г., тези динамики отново са налице. Кампанията на Камала Харис разчиташе на ребрандиране на кампанията на Обама и използваше същите кухи мемета, вместо да се фокусира върху политики или нещо реално. Освен че силно заложи на одобрението на знаменитости, профилът ѝ в X използваше банер със същия шрифт и цветове като меметата „brat“ – тенденция, вдъхновена от албума Brat на поп звездата Charli XCX.

Либералният политически елит в САЩ, който през последната година и половина разкри още по-дълбоките си недостатъци с пренебрежението към борбите на бедните американци и подкрепата за геноцидната война на Израел в Газа, не си е взел поука от последните 15 години. Да се разчита на куха реторика, докато проблемите на обикновените американци се задълбочават – от галопираща инфлация до нарастващо неравенство и климатичен колапс – не вдъхновява избирателите, категоричен е авторът на Al Jazeera.

Политиката не е просто битка с мемета. Това е урок, който трябва да бъде научен и от по-широката общественост, особено от онези, които споделиха прочутия поздрав на Мъск като форма на сатира или подигравка. Дори и мнозина да са вярвали, че го осмиват чрез обиди или шеги, всъщност са допринесли за разпространението и легитимирането на самия акт като зрелище.

"Долу ръцете!": Стотици хиляди на протест срещу Тръмп и Мъск

Време е да признаем, че не можем да се измъкнем от фашизма с мемета. Единственият начин да се победят фашистките тролове е като откажем да играем тяхната игра. Да настояваме дискусиите и действията да се основават на реалността, да отхвърляме всякакви заблуди и да изграждаме реална (офлайн) сила за съпротива срещу възхода на крайната десница, посочва Макарем.

Това със сигурност не е лесна задача, особено когато крайната десница е проникнала в най-високите етажи на властта в САЩ и отбелязва сериозни успехи в Южна Америка и Европа. Сливането на крайнодясна реторика и символика с безпрецедентното натрупване на богатство от страна на милиардерската класа и надигащия се авторитаризъм в тези страни тласка мнозина към отчаяние и безнадеждност, допълва авторът.

В отговор на възхода на фигури като Мъск се нуждаем от нова политическа надежда, способна да противодейства на съзнателно насажданото отчаяние, което захранва крайната десница. Нуждаем се от искрена надежда, основана на осъзнаването, че не можем да си позволим бездействие, че има начини за съпротива чрез колективни действия, за изграждане на алтернативи и прегръщане на нови визии за бъдещето, заключва Макарем.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

