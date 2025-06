Европа поздравява България за еврозоната

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави България за положителния конвергентен доклад на ЕК.

„Благодарение на еврото икономиката на България ще стане по-силна, с повече търговия с партньорите от еврозоната, преки чуждестранни инвестиции, достъп до финансиране, качествени работни места и реални доходи. България ще заеме заслуженото си място в процеса на вземане на решения в сърцето на еврозоната. Поздравления, България!“, каза Фон дер Лайен.

„Еврото е осезаем символ на европейската сила и единство. Днес България е с една стъпка по-близо до приемането му като валута.“, каза още тя.

Валдис Домбровскис, комисар за икономиката и производителността и за изпълнението и опростяването, заяви: “Днешният доклад е исторически момент за България, еврозоната и Европейския съюз. България изпълни всички критерии за конвергенция, за да стане 21-виячлен на еврозоната. Днешното съобщение е кулминацията на петгодишен процес, откакто България влезе във валутния механизъм ERM II през 2020 г. Еврото ще донесе осезаеми ползи за българските граждани и предприятия: стабилни цени, по-ниски трансакционни разходи, защитени спестявания, повече инвестиции и ръст в търговията. Разбира се еврото е нещо повече от валута. След като България стана пълноправен член на Шенгенското пространство по-рано тази година, еврото доближава държавата все повече до сърцето на Европа. Успешната интеграция на България в еврозоната ще изисква непрекъснати силни политики за укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на българската икономика.”

България постигна значителен напредък по отношение на икономическото сближаване с еврозоната, съобщиха от Европейската централна банка. Това проправя пътя към приемането на еврото от 1 януари 2026 г. и превръщането на България в 21-вата държава - членка на ЕС, която ще се присъедини към еврозоната - казва главният икономист Филип Р. Лейн.

България изпълнява изискванията за присъединяване към еврозоната от 1 януари догодина, съобщи днес Европейската комисия при представянето на извънредния доклад за готовността на нашата страна за въвеждане на общата европейска валута.

Европейската централна банка също дава положителна оценка на България по отношение на изпълнение на критериите за присъединяване към еврозоната.

Днес правителството създаде Механизъм за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото.

Евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ и докладчик за готовността на България за еврозоната Ева Мейдел коментира, че икономиката и институциите ни са подготвени за еврото.

„Много е важно да се поздравим с този успех. Това е един много дълъг път, изминат в последните години от различни правителства, различни политически сили, много хора работиха за тази цел. Важно е да осъзнаем, че критериите не са лесно изпълними. Точно затова ние сега успяхме да ги постигнем. Това означава, че нашата икономика е подготвена, нашите институции са подготвени. И това прави, както България по-силна, така и еврозоната“, каза тя.

Европейската народна партия използва социалната мрежа X (бивша Twitter), за да поздрави България: „Подкрепяме влизането на България в еврозоната и очакваме нашият потенциален нов член да допринесе за успеха на единната европейска валута. Това потвърждава, че България отговаря на всички правни и технически критерии за присъединяване към единната валута“.

Прогресивният алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент също поздрави България. "България, добре дошла в еврозоната! 💶🇧🇬

Приветстваме днешното решение на Комисията и ЕЦБ да одобрят кандидатурата на България за еврозоната. Приемането на еврото ще бъде от полза за българските граждани, ще отвори нови възможности за българската икономика и ще укрепи общата ни валута".

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола написа: "Приветствам днешното решение, което проправя пътя за присъединяване на България към еврозоната. Еврото носи просперитет и стабилност. Това е още една голяма крачка напред за хората на България и за Европа след присъединяването на страната към Шенген 🇪🇺🇧🇬".