Как Китай ще "насърчава" етническото единство

В Китай влиза в сила нов закон за "етническото единство". Целта: малцинствата да се "приспособят по-добре" към мнозинството - езиково, културно и религиозно, съобщава Deutsche Welle.

Законът за "насърчаване на етническо единство и прогрес" - това е официалното наименование на китайския закон, който цели да засили асимилацията на 55-те официално признати етнически малцинства в страната. Комунистическата държава иска културно и езиково да превърне малцинствата в хански китайци - те съставляват над 90 на сто от гражданите на Китай, които са 1,4 милиарда.

Законът предвижда, наред с другото, че стандартният китайски мандарин език трябва да има предимство пред езиците на малцинствата в ежедневието, в училищата и университетите, както и в държавната администрация. На практика това вече е така почти навсякъде, отбелязва АРД. Родителите също се приканват да участ децата си да ценят Комунистическата партия, която управлява Китай с твърда ръка. Религиите трябва да бъдат още по-китаизирани, се казва още в закона.

Обвинения в репресии

От години организациите за защита на човешките права обвиняват китайското държавно и партийно ръководство, че чрез своята политика на асимилация потиска малцинствата и ги принуждава да се откажат от своите културни, езикови и религиозни особености. Уйгурите, които са предимно мюсюлмани, в региона Синдзян, както и тибетците, които са будисти, вече са подложени на огромен натиск. Така например почитането на Далай Лама е забранено. Свободното изповядване на религията е невъзможно.

Критиците виждат в закона още една стъпка към подкопаване на културната самостоятелност на етническите групи и към обявяването им за сепаратизъм. Европейският парламент, ООН и германското правителство също разкритикуваха новия китайски закон. Говорител на Министерството на външните работи в Берлин предупреди, че въз основа на този закон лица и организации извън Китай биха могли по-лесно да бъдат преследвани. Разпоредбите могат да се тълкуват широко и по този начин представляват риск от т.нар. транснационални репресии.