Извадено е трето тяло след срутването на ТЕЦ в Южна Корея

Ю жнокорейски спасителни екипи извадиха трето тяло от отломките след срутването на голяма конструкция в топлоелектроцентрала, съобщиха местни медии, цитирани от Ройтерс.

Четирима души все още са затрупани, като властите не успяват да открият двама от тях.

Срути се кула в ТЕЦ Улсан, има жертва, спасители търсят още 5 души

Инцидентът стана в четвъртък при срутването на изведено от експлоатация отоплително съоръжение, докато работници демонтирали части от масивната стоманена конструкция в подготовка за разрушаване.

Кадри от мястото на инцидента в град Улсан, на югоизточното крайбрежие на Южна Корея, показват смачканата и преобърната конструкция.

Спасителите използват термодетектори, дистанционни камери и обучени кучета, за да открият останалите затрупани работници, но усилията им се затрудняват от опасността от ново срутване на конструкцията.