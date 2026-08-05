Свят

Израел удари Ливан, хутите атакуваха танкери

Хутите обявиха, че ще засилят ударите срещу саудитски танкери

Николай Киров Николай Киров

5 август 2026, 22:39
Израел удари Ливан, хутите атакуваха танкери
Източник: БТА

И зраелската армия възобнови ударите в Южен Ливан въпреки продължаващите преговори, като обвини „Хизбула“ в нарушение на примирието. Бейрут съобщи, че при атаките е загинал най-малко един човек.

Новите удари и първото от седмици предупреждение за евакуация идват в момент, когато Ливан и Израел водят подкрепяни от САЩ преговори в Рим, насочени към прекратяване на военните действия. Бейрут настоява за поетапно изтегляне на Израел от южната част на страната.

„В отговор на грубо нарушение на примирието от страна на терористичната организация Хизбула Израелските отбранителни сили започнаха да извършват прецизни удари в Южен Ливан“, обяви израелската армия, малко след като призова жителите на град Манcури в южната част на страната да се евакуират.

Ливанската държавна медия съобщи, че при отделен удар е загинал един човек, а 11 са ранени, предаде АФП.

Подкрепяните от Иран йеменски хути пък обявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера, като продължават обявената от тях морска блокада срещу Саудитска Арабия, предаде АФП. Това са осмият и деветият танкер, обявени от хутите за мишени от началото на т. нар. „блокада“ миналия месец. Саудитските власти не са коментирали информацията.

Военният говорител на хутите Яхия Сария заяви във видеообръщение, че с няколко балистични ракети е бил успешно поразен саудитският петролен танкер „Уафа“ в северната част на Червено море край бреговете на Янбу. По-късно той съобщи, че с балистична ракета е атакуван и танкерът „Дейзи“ в Аденския залив.

Хутите обявиха, че ще засилят ударите срещу саудитски танкери в северната част на Червено море, тъй като Рияд е започнал да пренасочва корабите си натам в опит да избегне наложената от тях блокада.

По думите на Сария блокадата вече е принудила Саудитска Арабия да използва северния маршрут през Червено море за износ на петрол.

„Затова ще увеличим атаките срещу саудитските петролни танкери в северната част на Червено море, за да затворим всички точки за достъп и да попречим на преминаването им“, заяви той.

След затварянето на Ормузкия проток от Иран пристанището Янбу на Червено море се превърна в основен изходен пункт за саудитския петрол, а протокът Баб ел Мандеб – в ключов маршрут за транспортирането му към световните пазари.

Данни на компанията за морско проследяване Kpler показват, че морският износ на саудитски суров петрол през Баб ел Мандеб е нараснал осем пъти между март и средата на юли 2026 г. спрямо същия период на предходната година. Само през юни през този маршрут са преминали близо 100 милиона барела петрол при едва около 7 милиона барела през февруари. През април и май целият морски износ на саудитски суров петрол е осъществяван от пристанище Янбу.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Израел Южен Ливан Хизбула Хути
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