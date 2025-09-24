"Изглеждаше като мандарина" - Защо фотографът на звездите Стив Шоу изгони Джесика Алба от снимачната площадка

А ко някога сте прекарвали сутрешното си пътуване, мечтаейки да започнете кариерата си отначало, този материал е за вас. Ето какво казва Стив Шоу - фотограф на знаменитости и основател на списание Treats! Той е и автор на книгата "Treats! Bares It All“ пред Sky News .

Привилегия и напрежение

"Да бъдеш фотограф на знаменитости е невероятна привилегия. Ти си поканен в живота на хората в най-уязвимите и най-бляскавите им моменти. Има и голямо напрежение. Трябва да предоставиш работа на световно ниво, често с много малко време, като същевременно поддържаш звездите спокойни и уверени пред обектива.“

Доходи: От няколкостотин до шестцифрени суми

"Няма типична заплата. Може да спечелиш няколкостотин паунда за редакторска работа за списание, но модни кампании и портрети на знаменитости за глобални брандове могат да донесат шестцифрена сума за един единствен снимачен ден. Най-добрите фотографи в света изкарват милиони годишно.“

Пенсия? Не съществува

"Нямам пенсионна схема. Винаги съм реинвестирал всичко в проектите си, като списание Treats!. За мен пенсията на практика не съществува. Обичам това, което правя, и се надявам да продължавам да творя, докато имам вдъхновение. Всъщност не мисля, че ще се пенсионирам. Ще го правя, докато съм жив.“

Интензивен график

"Някои седмици работя по 80 часа, други седмици мога да забавя темпото. Снимките често са по 12-14 часа на ден, а създаването на списание означава седемдневна седмица. Почивките обикновено се комбинират с работа - ще се опитам през уикендите да изляза сред природата или на красиво място, но пак съм там, за да снимам.“

Самоук и страстен

"Аз съм напълно самоук. Взех фотоапарат от Манчестър и никога не съм го оставял. След като работих в Сидни две години, снимах модни материали за списания като Marie Claire и Elle, се върнах в Лос Анджелис в края на 90-те. Там направих първия си голям пробив с American Vogue, снимах Хилъри Суонк, която тогава беше нова актриса. Това беше решаващ момент, защото по това време актьори започнаха да заместват моделите на кориците на списанията, и разбрах, че трябва да се ориентирам към фотография на знаменитости. Оттам кариерата ми наистина тръгна нагоре.“

Ключът е упоритост, вкус и енергия

"Винаги съм вярвал, че най-добрата квалификация не е диплома, а упоритост, остър поглед, силно чувство за вкус и умението да внесеш елемент на забавление в снимката, за да се отпуснат хората и да ти се доверят. Тази комбинация ме е водила през всички етапи на кариерата ми.“

Шокиращи преживявания

"Едно от най-шокиращите преживявания беше по време на портфолио снимки за Esquire с група млади актьори, сред тях беше Джесика Алба. Последната актриса, която пристигна, дойде направо от снимачната площадка на телевизионното си шоу, все още с тежък сценичен грим. Изглеждаше като мандарина. Моята гримьорка предложи да го оправи, но тя категорично отказа. За мен не ставаше дума за его - ставаше дума за стандарти. Не бях готов да правя компромиси с екипа си или да сложа името си върху изображения, които не отразяват качеството, за което се застъпвам. Така че когато тя отказа, трябваше да я помоля да напусне снимките.“

Любимата звезда: Кайли Миноуг

"Снимал съм стотици знаменитости през годините. От Шарлийз Терон, Дженифър Лорънс и Кристиан Бейл до Наоми Кембъл и Емили Ратайковски. Но ако трябва да избера любим, това е Кайли Миноуг. Имахме толкова естествена връзка, и освен че е световна икона, тя беше и страхотен приятел. Кайли ми се доверяваше напълно, което ми даваше свободата да я уловя в най-добрата ѝ форма. Правил съм безброй сесии с нея през годините и всеки път тя ми напомняше какво означава да бъдеш истинска звезда и професионалист.“

Един от най-лошите моменти

"Една актриса се появи на снимки с счупен крак, в инвалидна количка, напълно изключена от медикаменти - и не ни предупреди предварително. Тя не можеше дори да стои. За да е още по-лошо, настоя фризьорът да ѝ направи косата по специфичен начин, против моите указания, и резултатът беше абсурден. Редакторът ме обвини за катастрофата, но истината е, че беше невъзможно да се поправи. Това ме научи, че дори когато правиш всичко правилно, понякога все пак поемаш вината.“

Промените в културата на знаменитостите

"Културата на знаменитостите се е променила изцяло. Когато започнах, известността означаваше талант - обикновено в киното, музиката или модата. Днес можеш да станеш известен за една нощ чрез TikTok. Стандартът е по-нисък, но и продължителността на славата е много по-кратка.“

Купони и партита

"Партиите на знаменитости могат да бъдат точно толкова диви, колкото хората си представят. Организирал съм някои от най-легендарните партита в Лос Анджелис, от стартирането на Treats! по време на седмицата на Оскарите в дома на Джеймс Голдстейн до Malibu White Party, където се родиха приятелства и дори бракове. Хората все още говорят за тях. Най-екстремните често са частни, непубликувани събирания - аз съм организирал вечери, където носители на Оскар танцуваха боси до изгрев слънце. Но също толкова често те са обратното на очакваното: спокойни вечери с малък кръг приятели, страхотни коктейли и часове разговори. Тази комбинация, между екстравагантното и интимното, ги прави незабравими.“

Най-недобрата част: чакането

"Едно нещо, което не харесвам в работата си, е чакането. Независимо дали чакаш звездата да пристигне, светлината да е подходяща или клиентът да одобри снимките - загубеното време е най-трудното.“

Фотографи vs папараци

"Фотографите на знаменитости и папараците са различни. Папараците преследват и нарушават личното пространство. Фотографите на знаменитости работят в сътрудничество. Канят ме да създавам изкуство с тях в безопасна и контролирана среда.“

Най-голямата заплаха за индустрията

"Не самият печат е заплахата, а посредствеността. Лошо произведеният печат намалява, но качественият се завръща. Хората са изморени от безкрайно скролване, попъп реклами и постоянен маркетинг. Социалните мрежи създадоха поток от съдържание, където всеки с iPhone се смята за фотограф.“

"С навлизането на AI вярвам, че балонът на инфлуенсърите ще се спука. Хората ще търсят нещо истинско, автентично и изработено с внимание. Затова винаги съм вярвал в печатните издания - когато са на най-високо ниво, красиво проектирани и колекционерски, те стават вечни и хората могат истински да се свържат с тях, далеч от шума.“

Предимства: пътувания и достъп

"Едно от най-големите предимства на кариерата ми е пътуването. Снимал съм по целия свят - от Париж и Ню Йорк до Сидни и някои от най-красивите, екзотични плажове. Подаръците идват и си отиват, но истинското предимство е достъпът до преживявания, които парите обикновено не могат да купят - и възможността да срещнеш изключителни, динамични личности.“

"Притежаването на фотоапарат беше моят паспорт в стаи, в които иначе никога не бих влязъл. Това ми позволи да се приближа до хора, които защитават близкия си кръг, и имах късмет да изградя истински приятелства с тях, които иначе никога не биха се случили. Затова винаги съм предпочитал да снимам знаменитости пред модели - освен ако не са наистина най-отгоре. Смесицата от личност, история и доверие прави всичко още по-вълнуващо.“

Водещ и ръководител

"Снимките винаги са колаборация, но в крайна сметка аз съм шефът. Фотографът трябва да води: снимачната площадка, светлината, настроението, посоката. Ако оставиш звездата, или още по-зле, техния PR, да поеме контрола, качеството страда. Работата ми е да ги покажа в най-добрата им светлина, и това става само ако аз управлявам процеса.“

Съвети за идеално селфи

"Тайната е светлината. Винаги се изправяйте към естествената светлина. Най-голямата грешка? Снимане отдолу!“

Социалните мрежи: улеснение и напрежение

"Социалните мрежи направиха работата ми по-трудна и по-лесна. По-трудна, защото всички очакват моментално съдържание и одобрение, има огромно напрежение за скорост. Но и по-лесна, защото платформи като Instagram могат да направят снимката вирусна за минути и да я покажат на милиони хора. Когато стартирах Treats!, Instagram тъкмо набираше популярност, така че беше изключително трудно да се получи внимание за ново издание. Днес много хора разчитат на Instagram, но мисля, че това се променя. Аудиторията започва да търси нещо по-дълбоко и автентично.“

Съвети за начинаещи

"Ако започнете с добър фотоапарат, с който се чувствате комфортно и е лесен за използване, не се губите в спецификации, които не разбирате. Съчетавайте го с един универсален обектив, защото той често е по-важен от тялото на апарата. Освен това, не хвърляйте пари за безкрайни джаджи или опити да притежавате всяко оборудване. Най-добрата инвестиция е в окото и вкуса ви. Това ще ви отличава.“

Най-гордата работа

"Най-гордата ми работа е първата корица на Емили Ратайковски за Treats! Тя стана иконична, стартира кариерата ѝ и доказа, че независимо списание може да има културно влияние.“

Подходящо за…

"Тази работа подхожда на човек с търпение, устойчивост и увереност - без его. Трябва ти личност, чар и умение да караш хората да се чувстват комфортно и отпуснато пред камерата, независимо кой е той. Не подхожда на хора, които искат рутина, сигурност или мигновен успех, и ако не можеш да понесеш отказ, ще е трудно. Индустрията може да е тежка, но ако се наслаждаваш на непредсказуемостта и връзката с хората, може да бъде най-удовлетворяващата работа в света.“