Свят

Изборите в Дания: Партията на премиера Мете Фредериксен спечели вота, но не получи мнозинство

С 21,9% от гласовете, социалдемократите отбелязват най-слабия си резултат от повече от век

25 март 2026, 07:26
Изборите в Дания: Партията на премиера Мете Фредериксен спечели вота, но не получи мнозинство
Източник: AP/БТА

Д атската премиерка Мете Фредериксен заяви, че е "готова да поеме" отново ролята на министър-председател след парламентарните избори вчера, спечелени от левия блок, който обаче не получи мнозинство, предаде Франс прес.

"Отново съм готова да поема отговорностите на премиерка на Дания за следващите четири години", заяви Мете Фредериксен, чиято партия отбеляза най-лошите си резултати от 1903 г. насам.

Дания гласува на парламентарни избори

"Очаквахме да отбележим спад, тъй като това е нормално, когато се явяваме за трети път", призна Фредериксен, която ръководи правителството от 2019 г. "Разбира се, съжалявам, че не получихме повече гласове."

Управляващите социалдемократи са начело в парламентарните избори в Дания, въпреки значителен спад и без да постигнат мнозинство в коалиция с другите леви партии, според окончателните резултати. С 21,9% от гласовете, социалдемократите отбелязват най-слабия си резултат от повече от век, далеч от 27,5% през 2022 г.

Петте партии от левия блок печелят 84 от 179 места в парламента, което е недостатъчно за мнозинство. Десните партии имат 77 места. Центристите, водени от министъра на външните работи Ларс Льоке Расмусен, печелят 14 места и по този начин ще играят решаваща роля в преговорите за състава на следващото правителство, които се очертават като особено трудни.

От 2022 г. Метте Фредериксен оглавява безпрецедентна коалиция между дясното и лявото, в която влизат и центристите,

"Елате при нас. Ние сме в центъра. Вие се втурнахте към крайностите. Ние все още сме тук", отправи призив Льоке Расмусен към бившите си партньори.

Лявата Социалистическа народна партия спечели 11,6% от гласовете и стана за първи път в историята си втората по големина партия в страната.

Крайнодясната Датска народна партия утрои резултата си, достигайки около 9,1% от гласовете.

Гренландия и Фарьорските острови, които са автономни територии, изпращащи по двама депутати в датския парламент, биха могли да наклонят везните. Известни са само резултатите от Фарьорските острови, където избирателите преизбраха своите депутати, по един за всеки блок.

В гренландската столица Нуук избирателите се наредиха на опашка, за да гласуват веднага след отварянето на избирателните секции, отбелязва АФП.

Източник: Асен Георгиев, БТА    
дания избори Мете Фредериксен
Времето в сряда: Повече слънце, слаби валежи и до 16°

Времето в сряда: Повече слънце, слаби валежи и до 16°

САЩ представиха на Иран мирен план от 15 точки, Техеран отвори Ормузкия проток за „невраждебни“ кораби

САЩ представиха на Иран мирен план от 15 точки, Техеран отвори Ормузкия проток за „невраждебни“ кораби

Ескалацията продължава: Иран удари Израел и бази на САЩ в региона

Ескалацията продължава: Иран удари Израел и бази на САЩ в региона

Благовещение е! Защо на 25 март задължително трябва да излезете с пари в джоба и сити

Благовещение е! Защо на 25 март задължително трябва да излезете с пари в джоба и сити

Печели ли се от соларен панел на блока

Печели ли се от соларен панел на блока

Камерите за средна скорост снимат, издадени са над 40 000 фиша

Камерите за средна скорост снимат, издадени са над 40 000 фиша

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 3 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 3 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 3 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 3 дни
60 900 подадени заявления за гласуване в чужбина на изборите на 19 април

60 900 подадени заявления за гласуване в чужбина на изборите на 19 април

Парламентарни избори Преди 19 минути

Срокът изтече в полунощ българско време

Не е просто умора: Пет ключови знака, че психиката ви е на ръба

Не е просто умора: Пет ключови знака, че психиката ви е на ръба

Любопитно Преди 27 минути

Опитайте се да прочетете тези 20 фрази без да се шегувате и смеете – ще се изненадате колко зловещо всъщност звучат

Поскъпването на горивата: Кабинетът решава за обезщетенията

Поскъпването на горивата: Кабинетът решава за обезщетенията

България Преди 1 час

Предвижда се помощта да бъде в размер на 20 евро и да се изплаща по банков път на граждани с месечен брутен доход до 652 евро

Гръцко лято без излишни разходи: Кои са най-изгодните острови за 2026 година?

Гръцко лято без излишни разходи: Кои са най-изгодните острови за 2026 година?

Любопитно Преди 1 час

Ново изследване разбива митовете за скъпите дестинации: Санторини и Миконос се оказват по-достъпни от Крит, а Кефалония е абсолютният шампион по ниски цени

Митът за витамин C: Помага ли наистина срещу настинка и грип?

Митът за витамин C: Помага ли наистина срещу настинка и грип?

Любопитно Преди 1 час

Той е най-известната добавка в света, но науката е категорична – масовото му приемане често е излишно, а в големи дози може дори да навреди на организма

25 март: Черното Благовещение, когато огънят погълна величието

25 март: Черното Благовещение, когато огънят погълна величието

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Ракета падна в иранската АЕЦ в Бушер

Ракета падна в иранската АЕЦ в Бушер

Свят Преди 9 часа

Атаката, която се случила тази вечер, не е причинила щети

Русия забрани протести срещу блокиране на мобилни и социални мрежи

Русия забрани протести срещу блокиране на мобилни и социални мрежи

Свят Преди 10 часа

Надеждин обвини властите в нарушение на Конституцията

Израел: Ударихме най-важния завод за експлозиви в Иран

Израел: Ударихме най-важния завод за експлозиви в Иран

Свят Преди 10 часа

Израел добави, че военновъздушните му сили са ударили десетки цели в Иран

Войната с Иран продължава, САЩ пращат хиляди войници

Войната с Иран продължава, САЩ пращат хиляди войници

Свят Преди 11 часа

Става въпрос за елитната 82-ра въздушно-десантна дивизия

НАСА започва да строи база на Луната

НАСА започва да строи база на Луната

Любопитно Преди 11 часа

Промените вече пренареждат договори за милиарди долари

Русия предложила опит за убийство на Орбан

Русия предложила опит за убийство на Орбан

Свят Преди 12 часа

От руското разузнаване предложили драстични действия - стратегия, която нарекли „Променяща играта“

За първи път, посред бял ден, Русия удари Украйна със стотици дронове

За първи път, посред бял ден, Русия удари Украйна със стотици дронове

Свят Преди 14 часа

Ударите са засегнали градове в цялата страна, включително историческия център на Лвов

„PrisonBoy търси стриймър“ - ново онлайн реалити дава шанс на млади таланти

„PrisonBoy търси стриймър“ - ново онлайн реалити дава шанс на млади таланти

Любопитно Преди 14 часа

ВАС спря поскъпването на зоните за паркиране в София

ВАС спря поскъпването на зоните за паркиране в София

България Преди 14 часа

ВАС приема, че възраженията на Столичния общински съвет за недопустимост

Как Унгария е предавала конфиденциална информация на Кремъл

Как Унгария е предавала конфиденциална информация на Кремъл

Свят Преди 15 часа

ЕС е ограничил достъпа на Унгария до секретна информация след разкритията за Петер Сиярто

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 25 март, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 25 март, сряда

Edna.bg

Рупанов: Футболът в Полша е по-труден, залага се повече на физиката (видео)

Gong.bg

Кошмар на Левски е най-познатият национал на Индонезия у нас

Gong.bg

70 години по-късно: Среща с 93-годишната легенда на ските, която се завърна на пистата в Милано-Кортина

Nova.bg

САЩ представиха на Иран мирен план от 15 точки. Техеран позволи преминаване през Ормузкия проток на „невраждебни“ кораби

Nova.bg