Инцидент с балон с горещ въздух в Швейцария, има ранени

С едем души бяха ранени, когато балон с горещ въздух се запали вчера при излитане в централната част на Швейцария, предаде Асошиейтед прес, като се позова на съобщение на местните власти.

Seven people were injured when a hot air balloon caught fire during takeoff from a village in central #Switzerland https://t.co/q5LbFQKZcy