"Имах едно дете и го загубих": Родители в Северна Македония потънали в скръб

М ария Тасева се е наслаждавала на вечер със сестра си в клуб Pulse в Кочани, Северна Македония, в събота, когато се разигра трагедия, предаде ВВС.

Двете гледали изпълнение на ДНК, популярна група в страната, когато избухнал пожар, който отнел живота на най-малко 59 души и ранил 155 други.

„Всички започнаха да крещят и да викат: Излез, излез!" – разказва 19-годишната Тасева пред Reuters.

Хората отчаяно се опитвали да избягат от пламъците, но имало само един изход за около 500 души, тъй като единствената друга врата, разположена в задната част на залата, била заключена.

„Не знам как, но се озовах на земята, не можех да стана, а в този момент хората започнаха да ме тъпчат“, споделя тя.

В крайна сметка Тасева успяла да се спаси, но сестра ѝ не.

„Сестра ми почина. Аз бях спасена, а тя – не.“

Разследването

'I had one child and I lost him' - North Macedonia mourns nightclub disaster https://t.co/c7fFJiI1Ez