Арестуваха бизнесмен във връзка с убийството на малтийска журналистка

И звестен малтийски бизнесмен е бил арестуван днес във връзка с убийството през 2017 г. на журналистката Дафне Каруана Галиция, предадоха световните агенции, като се позоваха на източник, близък до разследването.

Йорген Фенек е бил задържан рано тази сутрин на борда на луксозната си яхта,

малко след като бил отплавал от острова. В малтийски медии се появи видео, на което се вижда как войници проверяват плавателния съд, пуснал котва в пристанището на Портомасо.

Взривиха разследваща журналистка в колата ѝ

Фенек е директор на консорциума, който през 2013 г. спечелил обявен от малтийското правителство търг за построяване на топлоцентрала, работеща с газ.

Миналата година стана ясно, че той е собственик на тайната офшорна компания „17 Блак” (17 Black), свързана с министъра на туризма Конрад Мици и с Кийт Скембри, началника на канцеларията на премиера Джоузеф Мускат. И двамата отрекоха да са получавали плащания от тази компания.

Каруана Галиция е писала за „17 Блак” няколко месеца преди да бъде взривена в колата си през октомври 2017 г.

