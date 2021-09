Гръцкият рапър Mad Clip загина в катастрофа

Н яколко часа след полунощ в квартал в южната част на Атина в пътен инцидент е загинал популярният гръцки рапър Питер Анастасопулос, известен с артистичното име Mad Clip, съобщи МИА.

