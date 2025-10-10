Гражданство след три години в Германия? Край на това

Свят

През 2024 година Германия създаде възможност за улеснено получаване на гражданство в страната след едва три години във Федералната република

10 октомври 2025, 09:46
Източник: iStock

П рез 2024 година Германия създаде възможност за улеснено получаване на гражданство в страната след едва три години във Федералната република. Правителството на Мерц слага край на това, съобщи Deutsche Welle.

Защо?

До юни 2024 година всеки чужденец в Германия трябваше да има доста търпение, ако искаше да получи гражданство, защото едно от условията беше да е прекарал в страната най-малко осем години. Правителството на Олаф Шолц обаче промени това - гражданството стана възможно след пет години, а в случаите на добра интеграция се въведе бърза процедура, която го позволяваше дори след три.

Добър немски, добри доходи и доброволческа дейност

"Интеграция" в този случай се разбираше като добро владеене на немски език, добър доход и ангажимент към обществото - например като доброволец в пожарната. Настоящата коалиция между християндемократи и социалдемократи обаче зачеркна тази опция.

И докато гражданството в Германия вече е възможно едва след петата година във Федералната република, възможността за двойно гражданство остава.

Край на "специалната оферта"

Според вътрешния минситър Александър Добриндт ускорената процедура е създавала грешно впечатление у чужденците. "Вътрешно това беше погрешен стимул, защото създаваше впечатление, че германският паспорт се предлага като някаква специална оферта", коментира той.

Миграционният експерт Янес Якобсен подчертава, че промените няма да се отразят особено, тъй като водещата реформа е съкращаването на срока до пет години, а не толкова ускорената процедура. Той казва, че ефектът от въвеждането ѝ още не може да бъде измерен, но е ясно, че едва 13% от живеещите в Германия чужденци са изпълнявали езиковите и икономически изисквания, а броят на тези, които са били и обществено ангажирани, е още по-малък.

Бюрокрацията остава основната спънка

Според Якобсен проблемите са съвсем други: "Само защото човек е подал молба за натурализация, това не означава, че тя ще бъде одобрена в кратък срок. Защото в Германия имаме принципен проблем с претоварването на администрацията. Имаме невероятно дълги срокове за обработка на документите", подчертава той. В някои случаи хората чакат над четири години, за да бъдат обработени всички документи и да получат германски паспорт.

Опозиционни политици от Зелените разкритикуваха решението на правителството да прекрати бързата процедура за придобиване на гражданство, защото за тях това решение допълнително задълбочава проблема с недостига на квалифицирана работна ръка в Германия.

Янес Якобсен казва, че за да бъде решен той, на първо място е необходимо процедурите за признаване на чуждестранни професионални и академични квалификации да бъдат опростени. Сериозен е и проблемът с недостига на жилища и високите цени на наемите. "Когато става въпрос за набиране на квалифицирани кадри в големите градове, трябва да се погрижим те да намерят достъпни жилища", казва експертът от Германския център за изследване на интеграцията и миграцията.

Източник: Deutsche Welle    
Германия гражданство закон за гражданството ускорена процедура интеграция миграция бюрокрация квалифицирани кадри двойно гражданство промени в закона
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
