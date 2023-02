Индия: Сексуално насилие във федерацията по борба

П рез януари Индия стана свидетел на безпрецедентни протести, когато топ спортисти се обявиха срещу федерацията по борба и обвиниха нейния президент и треньори в сексуално насилие.

Протестите започват на 18 януари, когато някои от най-известните борци в Индия, включително носители на медали от Олимпийските игри и Игрите на Британската общност, се събират близо до офиса на Федерацията по борба на Индия (WFI) в столицата Делхи, за да осъдят функционирането на организацията.

Демонстрациите се засилиха, след като двукратната медалистка от Световно първенство Винеш Фогат заяви, че най-малко 10 жени са ѝ казали, че са били сексуално експлоатирани от президента на федерацията Бридж Бхушан Сингх.

Сингх отхвърли обвиненията и ги нарече "политически мотивирани" и "предизвикани от само няколко спортисти със скрити мотиви“.

Но протестите се разраснаха.

Впоследствие федералното правителство отстрани г-н Сингх от поста му и сформира група, която да наблюдава дейностите на федерацията. Индийската олимпийска асоциация също създаде комисия за разследване на обвиненията в сексуален тормоз срещу г-н Сингх, който е депутат и политик от управляващата Бхаратия джаната партия.

Експертите казват, че единството, демонстрирано от спортистите, сочи към нарастващо движение в индийския спорт за подобряване на административните системи. Това включва нови закони и засилено участие на бивши спортисти в управлението, както и частни и неправителствени организации, които предлагат допълнителна подкрепа на спортистите.

„Всички се обединиха срещу злоупотребата с влас. Това се случва за първи път в индийския спорт", ​​казва спортният журналист Шарда Угра.

Г-н Сингх, който има четири висящи наказателни дела отрече всички обвинения.

Той е начело на федерацията по борба от десетилетие.

През 2021 г. предизвика полемика, когато публично зашлеви борец.

Протестите в Индия повдигнаха въпроси относно широко разпространените твърдения за сексуално насилие в спортната индустрия.

„Това е само върхът на айсберга. Случвало се е да идват спортисти и да ми признават за малтретиране от страна на треньорите, но не предприемат следващата стъпка, за да подадат официална жалба“, казва Малхорта.

Малхотра, бивш международен тенисист, който сега работи като ръководител на отдела за спортни постижения и разузнаване в частната компания "JSW Sports", която предоставя финансова подкрепа и обучение на няколко топ индийски спортисти.

Той отдава нежеланието за възмедие на страха, че кариерата им ще бъде засегната.

"Това, от което индийският спорт се нуждае е "своят собствен момент #MeToo", нещо като начина, по който гимнастиците в САЩ се събраха, за да свалят Лари Насар.", коментира Малхотра

Насар, бивш лекар по гимнастика, беше осъден през 2018 г. на до 175 години затвор за множество сексуални престъпления, след като повече от 150 гимнастички свидетелстваха срещу него.

Но спортистите в Индия са изправени пред няколко предизвикателства.

Беше създадено приложение, което позволява на индийците да имат достъп до правителствена информация. Беше разкрито, че 45 жалби за сексуално неправомерно поведение са били подадени между 2010 г. и 2020 г. срещу треньори и длъжностни лица от Спортния орган на Индия (SAI). Това е държавен отдел, който управлява обучението центрове и лагери за елитни спортисти от различни възрастови групи.

От тях заплатите на петима треньори са намалени, един е отстранен и по-късно възстановен, а на други двама са прекратени договорите.

Останалите жалби са отхвърлени.

Има признаци, че нещата се променят. Миналата година седем атлети се събират, за да обвинят известен треньор по лека атлетика в сексуално насилие. Той е задържан и работата по случая продължава.

Тази година SAI уволни своя главен треньор по колоездене, след като разследва жалба от колоездачка, която каза, че той я е тормозил сексуално и я е принудил да прекара една нощ в стая с него по време на лагер в чужбина.

Малхотра казва, че индийската спортна система трябва да направи повече, за да подкрепи спортистите, които говорят открито.

Повечето от индийските спортни федерации нямат комисии за надзор, които да се занимават с обвинения в сексуален тормоз, както е предвидено от закона. Само 10 от 56 признати спортни организации имат такива комисии.

Джиджи Томсън, който оглавява SAI между 2013 и 2015 г., казва, че е чувал за много неофициални оплаквания за сексуален тормоз по време на мандата си.

„Но беше трудно да накараме хората да подадат официални жалби. Винаги, когато отивахме да разследваме, спортистите се отдръпваха“, казва той.

За обещаващи млади спортисти, които произхождат от бедни семейства, възможността да се присъединят към център за обучение на SAI често е първата стъпка към осъществяване на мечтите им.

„Системата за спортни общежития е трудно спечелена възможност за млади момичета, които искат да бъдат независими“, казва Пайошни Митра, главен изпълнителен директор на базираната в Швейцария организация с нестопанска цел "Глобална обсерватория за равенство между половете в спорта".

„Ако бяха вкъщи, семействата им щяха да ги омъжат. Така че залогът за тези момичета е много висок“, добавя тя.

Спортистите казват, че животът в тези центрове далеч не е идеален.

Бивша международна състезателка по лека атлетика, прекарала повече от десетилетие в общежитие на SAI, казва че първото нещо, на което са я научили в национален лагер, е, че трябва да „се подчинява на всичко“, което ѝ казват треньорите и служителите.

„Научих се да се страхувам от тях от ранна възраст“, ​​казва тя. „Видях какво се случва, когато има сексуално, физическо или психическо насилие."

„Искаш да го спреш и искаш да говориш открито. Но всеки ти казва, че или имаш спортна кариера, или влизаш в тази битка и губиш всичко. Кой иска да рискува?“, завършва спортистката, пожелала анонимност.