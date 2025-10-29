Свят

Google отрече пробива в сигурността на Gmail

В своето изявление Google съобщава, че не е имало изтичане на информация и че потребителите на Gmail са защитени

29 октомври 2025, 13:37
Google отрече пробива в сигурността на Gmail
Източник: istock

П реди няколко дни избухна скандал, когато чуждестранни медии съобщиха за изтичане на 183 милиона акаунта и пароли в Gmail през април, което обаче бе опровергано от Google.

По-конкретно, публикациите се основаваха на изявление на създателя на базата данни Have I Been Pwned Трой Хъд, който съобщи, че нарушението е засягало уеб адреси, имейл адреси и пароли.

В своето изявление Google съобщава, че не е имало изтичане на информация и че потребителите на Gmail са защитени.

"Информацията за "нарушение на сигурността на Gmail, засягащо милиони потребители“ е невярна. Защитата на Gmail е силна и потребителите остават защитени“, се посочва в съобщение на Google в социалните медии.

Компанията подчертава, че "неточните съобщения произтичат от погрешно тълкуване на базите данни на infostealer, които редовно събират различни дейности по кражба на удостоверения за достъп, които се случват в интернет. Те не отразяват нова атака, насочена към конкретно лице, инструмент или платформа“.

Източник: Агенция "Фокус"    
Gmail Изтичане на данни Google Пароли Трой Хънт Киберсигурност Опровержение Кражба на удостоверения за достъп Бази данни Скандал
Последвайте ни

По темата

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име

Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

Увеличават ли сметката за ток магнитите за хладилник?

Увеличават ли сметката за ток магнитите за хладилник?

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

Взимат ли ни по-високи такси за незабавни плащания

pariteni.bg
Stellantis се връща към ДВГ с 4-цилиндров агрегат с 324 к.с.

Stellantis се връща към ДВГ с 4-цилиндров агрегат с 324 к.с.

carmarket.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 7 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 7 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 7 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 7 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Човешки останки намерени в чували&quot; -&nbsp;ужасяваща находка в Мексико</p>

Откриха 48 чувала с човешки останки в Мексико

Свят Преди 1 минута

Местните експерти свързват събитието с дейността на "Картелът на новото поколение Халиско“

Харковска област

Какво постигна Украйна с удара по Белгородския язовир?

Свят Преди 4 минути

Проруски източници предупреждават за нарастващ риск за позициите на Русия в Харковска област

Председателят на Държавния резерв: Има достатъчно запаси на горива, готови сме за намеса

Председателят на Държавния резерв: Има достатъчно запаси на горива, готови сме за намеса

България Преди 26 минути

В понеделник „Лукойл“ съобщи, че възнамерява да продаде международните си активи

Снимката е илюстративна

Бебе от Португалия, миришещо на гнила риба, изуми лекарите

Любопитно Преди 36 минути

Миризмата била неприятна и силна, особено около главата и ръцете на 12-месечното момченце

<p>Израел: Примирието е възстановено</p>

След израелските удари в Газа - "примирието е възстановено"

Свят Преди 1 час

Броят на жертвите растеше непрекъснато

<p>&nbsp;Джъстин Трюдо е &bdquo;луд по Кейти Пери&ldquo; и я смята за &bdquo;перфектната жена&ldquo;</p>

Източник: Джъстин Трюдо е „луд по Кейти Пери“ и я смята за „перфектната жена“

Любопитно Преди 1 час

Политикът и изпълнителката за първи път породиха слухове за романтична връзка още през юли

Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

Ключова поправка: Бюджетът на НЗОК ще е с 260 млн. евро по-висок от предвиденото

България Преди 1 час

С тези средства се гарантира минимална работна заплата от 1860 евро за лекар без специалност

<p>Откриха писма в бутилка от&nbsp;войници от Първата световна война&nbsp;</p>

Откриха писма в бутилка от войници от Първата световна война след 100 години

Свят Преди 1 час

Един от войниците е писал на майка си, че храната била „наистина добра“, с изключение на едно ястие, което било „погребано в морето“

<p>Наводнения потопиха Виетнам</p>

Наводнения потопиха Виетнам - 35 000 домакинства са под вода

Свят Преди 1 час

По данни на Гражданската защита единадесет човека са били ранени

<p>Въвеждат&nbsp;правила и контрол за всички атракциони</p>

Караджов: Въвеждаме ясни правила и контрол за всички атракциони

България Преди 1 час

Животът и здравето на българските граждани не могат да зависят от случайността, заяви министърът на транспорта

.

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, вече говори и се движи

България Преди 1 час

Добрата новина потвърди братовчедът на загиналата при инцидента майка на Марти Любомир Соколов

Разследват организирана престъпна група за длъжностни присвоявания в "Митница-Русе"

Разследват организирана престъпна група за длъжностни присвоявания в "Митница-Русе"

България Преди 1 час

При акцията са открити и иззети вещи, документи, пари в брой в различни валути на обща стойност над 60 000 лева

Какво постановиха прокурорите по делото за фалшиви новини срещу Брижит Макрон

Какво постановиха прокурорите по делото за фалшиви новини срещу Брижит Макрон

Свят Преди 1 час

Френската президентска двойка заведе това лято и дело срещу американската дясна подкастърка Кендис Оуънс

Внимание, шофьори! Километрично задръстване на „Тракия“ заради катастрофа

Внимание, шофьори! Километрично задръстване на „Тракия“ заради катастрофа

България Преди 1 час

Радостин Василев: Борисов няма да издържи дълго на власт

Радостин Василев: Борисов няма да издържи дълго на власт

България Преди 1 час

Изборът на Рая Назарян има за цел да се гарантира контрола над парламента, заяви лидерът на МЕЧ

Снимката е илюстративна

Колко пари са необходими за нормален живот в България - отговор от КНСБ

България Преди 1 час

Заплатата за издръжка достига 1547 лв. за един човек, сочат данни на КНСБ

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

13-годишната дъщеря на Бионсе дефилира в копринен корсет с дълбоко деколте

Edna.bg

Давид от Big Brother призна, че е бил жертва на сексуално насилие

Edna.bg

Илиан Илиев: Трябваше да вкараме 10 гола

Gong.bg

Какво провокира Илиан Илиев след мача в Перник?

Gong.bg

Сигнали за бомба в посолствата на Франция и САЩ в София

Nova.bg

Рая Назарян е новият председател на Народното събрание

Nova.bg