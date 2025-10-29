Google отрече пробива в сигурността на Gmail

П реди няколко дни избухна скандал, когато чуждестранни медии съобщиха за изтичане на 183 милиона акаунта и пароли в Gmail през април, което обаче бе опровергано от Google.
По-конкретно, публикациите се основаваха на изявление на създателя на базата данни Have I Been Pwned Трой Хъд, който съобщи, че нарушението е засягало уеб адреси, имейл адреси и пароли.
Google says reports of a Gmail breach have been greatly exaggerated pic.twitter.com/RLg0hRPD4p— SabatAge (@sabatage) October 28, 2025
В своето изявление Google съобщава, че не е имало изтичане на информация и че потребителите на Gmail са защитени.
183 million email passwords have been exposed in a massive breach! @CyberGuy is here to help you uncover if your info has been compromised! pic.twitter.com/GFssdAINH5— FOX & Friends (@foxandfriends) October 29, 2025
"Информацията за "нарушение на сигурността на Gmail, засягащо милиони потребители“ е невярна. Защитата на Gmail е силна и потребителите остават защитени“, се посочва в съобщение на Google в социалните медии.
Компанията подчертава, че "неточните съобщения произтичат от погрешно тълкуване на базите данни на infostealer, които редовно събират различни дейности по кражба на удостоверения за достъп, които се случват в интернет. Те не отразяват нова атака, насочена към конкретно лице, инструмент или платформа“.