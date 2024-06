Огнено бедствие в Чанаккале

Н ов пожар е пламнал в западния турски окръг Чанаккале, където през изминалите дни голям горски пожар изпепели няколкостотин хектара гори.

Огънят е възникнал в нива в района на град Езине, но под въздействието на вятъра бързо е обхванал местност с горска растителност, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Причината за пламването му засега не е известна.

Turkey’s Dardanelles Strait has been closed to one-way ship traffic due to an ongoing forest fire that has been burning for a day. "The temperature in Çanakkale will be five degrees Celsius above seasonal normal." https://t.co/CUNJf8xOm0

Екипи на Регионалната дирекция по горите в Чанаккале и на местната община Гейикли са били изпратени на място, за да съдействат в борбата с огъня.

Кметът на Гейикли Мевлют Оручоглу изрази надежда, че пожарът скоро ще може да бъде овладян.

Wildfires erupt in four cities in western Turkey



Wildfire season has started earlier than usual as the country is going through a heatwave. Fires erupted in four cities on Wednesday as the efforts to contain the Çanakkale fire continue. https://t.co/aWaSos03dH pic.twitter.com/tZEiYBEZKO