Генералният секретар на Съвета на Европа е приет в болница

Г енералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе е бил приет в нощта на петък срещу събота, но състоянието му "не е притеснително", съобщи вчера ръководената от него организация, цитирана от Франс прес.
"Състоянието му не е притеснително, но той ще остане под наблюдение няколко дни", се уточнява в изявление на Съвета на Европа.
🚨🇨🇭🏥 ALERTE INFO - Alain Berset, Secrétaire général du Conseil de l'Europe, a été hospitalisé dans la nuit de vendredi à samedi. Son état n'est pas préoccupant, mais il restera en observation quelques jours. (RTS) pic.twitter.com/dAKGrVjhS4— SuisseAlert (@SuisseAlert) August 30, 2025
Участието на Берсе на Стратегическия форум в словенския град Блед, който ще се проведе в понеделник и вторник, е било анулирано. Засега не е ясно дали той ще участва в ангажиментите, предвидени за други дни.
Петдесет и три годишният швейцарец е генерален секретар на организацията от септември миналата година.