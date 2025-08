Франсис Форд Копола претърпя сърдечна интервенция в Рим

А мериканският режисьор Франсис Форд Копола е претърпял медицинска интервенция на сърцето в болница в Рим и се чувства добре, предаде Ройтерс, като цитира негов представител.

"Копола се подложи на планирана процедура", извършена от известния италиански кардиолог д-р Андреа Натале, заявиха от екипа на режисьора в отговор на италиански медийни съобщения, че е хоспитализиран. "Всичко е наред", допълни говорителят.

Копола, който е на 86 години, е пациент на д-р Натале от повече от 30 години, допълни представителят на режисьора.

Творецът е приет във вторник в държавна болница в италианската столица, съобщи агенция AНСА.

Неговият представител, базиран в САЩ, отказа да даде подробности за естеството на медицинската процедура, която е претърпял режисьорът на "Кръстникът и "Апокалипсис сега". "Нямаше спешност. Той отиде в болницата с кола. Имаше насрочена среща", уточни говорителят.

Копола публикува своя снимка в Инстаграм, на която изглежда спокоен и усмихнат, с послание към феновете си: "Добре съм".

В публикацията си режисьорът споменава медицински термин, свързан с нарушение на сърдечния ритъм. Д-р Натале, който е изпълнителен директор на Тексаския институт за сърдечна аритмия, е пионер в разработването на няколко метода и устройства за лечение на подобни проблеми, отбелязва Ройтерс.

