FKA Twigs и Шая Лабьоф сложиха край на делото си за насилие

С лед пет години на юридически спорове и емоционални признания, британската певица FKA Twigs и актьорът Шая Лабьоф сложиха край на едно от най-коментираните дела за домашно насилие в шоубизнеса. Двамата бивши партньори се споразумяха извънсъдебно, като подробностите около условията остават в тайна, пише BBC.

Талия Дебрет Барнет, известна на публиката като FKA Twigs, подаде иск срещу Лабьоф през 2020 година, обвинявайки го във физическо, психическо и емоционално насилие по време на връзката им. Двамата се запознават на снимачната площадка на филма Honey Boy през 2018 г., а отношенията им продължават около девет месеца.

В съдебните документи Барнет описва поредица от обезпокоителни инциденти — от вербален тормоз и ревност до физически нападки, включително душене и агресивно поведение по време на спорове.

Макар делото първоначално да бе насрочено за 2024 г., съдебният процес така и не започна. Според Us Weekly, певицата е поискала всички обвинения да бъдат отхвърлени „с окончателен характер“ — юридически термин, който не допуска повторно завеждане на дело със същите основания. С това съдебната сага окончателно приключва.

