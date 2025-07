Фатален инцидент с ATV: Стана ясна причината за смъртта на София Хътчинс

П ричината за смъртта на София Хътчинс - дългогодишната приятелка и мениджърка на Кейтлин Дженър - беше разкрита две седмици след като тя загина при фатална катастрофа с ATV в Калифорния, пише New York Post.

Мениджърката на Кейтлин Дженър загина при тежък инцидент с ATV

29-годишната жена, бивша заместник-председателка на кампанията на Тръмп, е починала от наранявания с тъп предмет, според смъртния ѝ акт, издаден от Департамента по обществено здраве на окръг Лос Анджелис, съобщи TMZ.

Смъртта ѝ беше обявена за нещастен случай.

На 2 юли Хътчинс карала ATV-то си близо до апартамента на Дженър в Малибу за 3,5 милиона долара, когато се сблъскала с бронята на движеща се кола. Ударът я изхвърлил от пътя и надолу по 106-метровo дере.

Caitlyn Jenner’s friend and manager Sophia Hutchins’ cause of death revealed following fatal Malibu ATV crash https://t.co/ta6K9zO5y8 pic.twitter.com/W8fNBilNUS — New York Post (@nypost) July 17, 2025

Екипите на спешна помощ са констатирали смъртта ѝ на място.

Никой друг не е пострадал при катастрофата.

Полицията подозира, че Хътчинс е карала с превишена скорост, когато се е блъснала отзад в сивата Mazda 6, модел 2016 г., в която са се возили две жени.

„Изглежда, че е карала с превишена скорост и е ударила отзад другата кола, другата страна, и след това това е накарало тя да се отклони надясно и да падне от скалата“, каза преди това пред Daily Mail сержант Едуардо Сауседо от шерифския отдел на окръг Лос Анджелис.

„Не изглежда да ги е следвала. Мисля, че просто се е засилила и след това се е ударила в колата. Така че изглеждаше сякаш се е опитала да маневрира, за да я заобиколи, но е карала твърде бързо и в крайна сметка се е закачила за задната част на онази Мазда, което я е накарало да се отклони и да падне от скалата.“

Sophia Hutchins, longtime friend and manager of Caitlyn Jenner, has tragically passed away.



According to TMZ, her death was the result of an ATV accident near Jenner’s home. pic.twitter.com/vl6fF9bu18 — Pop Crave (@PopCrave) July 4, 2025

Кадри, заснети от KCAL News, показват синьо ATV, лежащо до обърнато превозно средство, което преди това е катастрофирало на същото място.

Сауседо каза, че 75-годишният олимпиец е бил на мястото на зловещото произшествие, когато властите са пристигнали.

Дженър и Хътчинс, която също беше транссексуална, се срещнаха за първи път през 2015 г., след като звездата от „Keeping up with the Kardashians“ обяви собствената си промяна в половата си идентичност.

Two weeks after Sophia Hutchins, longtime friend and manager of Caitlyn Jenner died in an ATV accident, the Los Angeles County Medical Examiner’s Office has announced her cause of death. https://t.co/7Ze4hbgl0e pic.twitter.com/Y6nLtIIzKi — E! News (@enews) July 16, 2025

Хътчинс, който се появи в няколко епизода от хитовия документален сериал на Дженър „E!“ „I Am Cait“, отдаде заслуга за разкриването на златната медалистка като мотиватор за промяна през 2016 г.

Възпитаникът на университета Пепърдайн основава компанията за слънцезащитни продукти Lumasol след като завършва през 2017 г.

Две години по-късно тя се премести да живее с Дженър, който беше с 46 години по-възрастен от нея, и стана неин мениджър - което предизвика множество слухове за връзка, които и двамата многократно отричаха.

По-късно Хътчинс служи като сурогат в президентската кампания на Тръмп през 2024 г., където направи няколко телевизионни участия в подкрепа на тогавашния бивш главнокомандващ.

Според съобщенията, Хътчинс ще бъде погребан в католическото гробище „Холи Крос“ в Лос Анджелис на 24 юли.