Борел отрече да има расизъм в думите му за "джунглата"

Т опдипломатът на ЕС Жозеп Борел отрече коментарите, които направи миналата седмица, да са били расистки и се извини, ако те са обидили някого, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министерството на външните работи на Обединените арабски емирства извика ръководителя на мисията на ЕС,

за да поиска обяснения за расистките според него думи на Борел.

Върховният представител за външната политика и политиката на сигурност на ЕС участва в проява в Европейската дипломатическа академия в Брюж,

на която нарече Европа "градина", а по-голямата част от останалия свят - "джунгла", която "може да нахлуе в тази градина".

Вчера Борел обясни в публикация в блог, че под "джунгла" е имал предвид все повечето случаи, в които държави използват сила, сплашване и изнудване - поведение, противоречащо на международните норми.

"Някои разтълкуваха метафората ми като "колониален евроцентризъм.

Съжалявам, ако някой се е почувствал обиден", каза Борел.

Last week I gave a speech at the College of Europe. The metaphor I used has caused offense because it was misunderstood. I would like to put the record straight in my new blog posthttps://t.co/FcVeUukncr pic.twitter.com/SNoIH8lp3a