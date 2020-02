Евакуираните от Китай кацнаха в Германия, сред тях е и българин

С амолет на германските военновъздушни сили, който беше изпратен да евакуира над 100 души от огнището на коронавируса - град Ухан, кацна на летището във Франкфурт.

Пътниците - 102 германци, и 26 чуждестранни граждани, ще бъдат прегледани в специално оборудван кът на терминала на летището. На борда на самолета има и българин с двойно гражданство, както и гражданин на САЩ.

German evacuees from Wuhan land at Frankfurt airport, on the way to fourteen days quarantine. https://t.co/Ee1Hm3ypjn — Irineo B. R. Salazar (@ibrsalazar) February 1, 2020

По-рано днес германският министър на отбраната Анегрет Крамп-Каренбауер заяви, цитирана от ТАСС, че самолетът прелетял над руска територия, но не получил разрешение за междинно кацане в Москва за презареждане в гориво и трябвало да се приземи в Хелзинки.

По-рано днес премиерът Борисов свика извънредна среща по повод разпространението на коронавируса. Страната ни обяви ниво за риск четвърта степен - предупреждение към българските граждани на територията на страната и извън нея да не пътуват до Китай. Това съобщи министърът на външните работи Екатерина Захариева след съвещанието.

"Българските граждани, които не са в Китай, да се въздържат от пътуване в страната. Това важи и за тези, които са на територията на България и на други държави", обясни тя.

В съвещанието при премиера участваха също министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, на вътрешните работи Младен Маринов, както и представители на компетентните органи, които следят ситуацията с коронавируса.

Due to coronavirus, Delta announces it will temporarily suspend all US flights to China starting Feb. 2 -- four days earlier than planned https://t.co/TAgXDuVfWO pic.twitter.com/VudEPkc2SV — CNN Breaking News (@cnnbrk) February 1, 2020

Набелязани са редица мерки за опазване здравето на българските граждани. Има готовност за обявяване на пета степен на риск другата седмица, която степен е забрана за пътуване до Китай.

"Всеки китайски гражданин или гражданин на друга държава, който е бил на територията на Китай или в рискови страни с разпространен коронавирус, ще бъде подложен на щателна медицинска проверка и наблюдение още със стъпването си на наша територия", обяви здравният министър Кирил Ананиев, цитиран от БТА.

На проверка и съответните мерки подлежат и българите, пребивавали в опасните региони.

Всички те ще преминават през термокамери/на летищата - София, Варна и Бургас/ и ако се установи, че пътникът има температура или друго неразположение, незабавно ще бъде насочен към ВМА-София или определените болници във Варна и Бургас.

Тези, които не показват симптоми, ще бъдат под домашна карантина/14 дни/ като състоянието им, както и това на семействата им, ще се следи от личните лекари.

Осигурени са необходимите предпазни материали - престилки, ръкавици, маски, шапки за здравните органи и "Гранична полиция". Осигурени са и необходимите маркери за установяване наличието на новия вирус, увери Кирил Ананиев.

Убедени сме, че на входа на нашата страна ще се положат всички необходими мерки, за да не се допусне човек-носител на вируса да влезе в страната, декларира той.

Създадена е необходимата координация, определени са екипите в съответните лечебни заведения.

Вътрешният министър Младен Маринов призова българските граждани да се отнасят сериозно към тази заплаха и да бъдат изпълнявани полицейските разпореждания.

Сънародничката ни, която е заявила желание да напусне Ухан и е с двойно гражданство, ще остане под 14-дневна карантина в Германия, съобщи още министър Екатерина Захариева. Другите двама българи са на територията на консулството ни във Франция и тази нощ ще се върнат у нас с военен "Спартан", придружавани от медицински екип от ВМА. Те ще бъдат поставени под карантина във ВМА. Ако са показали признаци на заболяване в самолета, ще останат под карантина във Франция, уточни външният министър.

Ръководителката на фолклорния ансамбъл от Петрич, който преди броени дни се завърна от Пекин, е настанена в лечебно заведение, останалите се наблюдават от личните лекари и няма информация децата или придружаващите ги учители да са с влошено състояние, информира Кирил Ананиев.Те нямат температура или допълнителни усложнения.

В началото на следващата седмица в Брюксел се събират здравните министрите на страните-членки на ЕС, за да обсъдят ситуацията и мерките за ограничаване навлизането на новия коронавирус на територията на Общността, информираха Захариева и Ананиев. Независимо от това, нашето правителство взима спешни и извънредни мерки, преди срещата, подчерта здравният министър.

Лекари в Хонконг на стачка, коронавирусът се разпространява

Хиляди хонконгски медицински работници се обединиха около идеята да започнат стачка. Основното им искане е китайското правителството да затвори границата си с континенталната част на страната, за да овладее коронавирусната епидемия. До момента вследствие на заразата са починали 259 души, предава АФП.

В Хонконг вече има 13 потвърдени случая на заболяването, а 112 пациенти са под карантина в инфекциозни отделения.

Повече от три хиляди служители в държавните болници, включително лекари и медицински сестри, ще излязат на протест, ако правителството не изпълни техните искания.

В неделя предстои среща между медицинските специалисти и ръководствата на множество болници.

Ако не бъде постигната договореност за затваряне на границите, над 9000 лекари ще подкрепят стачката. Това е около 10 процента от всички работещи лекари в града.

Стачката е планирана за понеделник, когато лекарите ще спрат да работят. Изключение прави само Спешната помощ, но ако отново не бъде постигната договореност, и медиците от Спешна помощ ще започнат стачка.

Болничните власти в Хонконг в събота заявиха, че ще изготвят план за действие при извънредни ситуации.

Властите в града вече заявиха, че пълното затваряне на границите не е възможно, въпреки че движението на хора и коли е ограничено.

Междувременно американската компания Apple съобщи, че затваря всичките си обекти за търговия на дребно в континентален Китай в отговор на епидемията от коронавируса. Магазините няма да работят до 9 февруари включително, предаде "Ройтерс".

Apple to close all China mainland stores due to virus outbreak https://t.co/tDFqLmfnGt pic.twitter.com/7Gv2oGVE1B — Reuters (@Reuters) February 1, 2020

"Аpple спира от днес продажбите на дребно на свои продукти на територията на Китай. Превантивните мерки целят да гарантират общественото здраве, цитира ТАСС изявление на корпорацията. По-рано Епъл обяви, че временно затваря магазините си в Източен Китай - в градовете Циндао, Нанкин и Фучжоу.

Компанията последва примера на училища, офиси и заводи в цял Китай, които удължиха ваканцията по случай Лунната нова година в опит да спрат разпространението на коронавируса. Заради него тази седмица Световната здравна организация обяви извънредно международно положение, допълва "Ройтерс".

Броят на починалите вследствие на новия коронавирус в Китай до края на вчерашния ден (31 януари) е нараснал на 259 души, съобщи китайската държавната телевизия, като се позова на данните на Националната здравна комисия. Нови 45 смъртни случая са регистрирани в провинция Хубей и един в община Чунцин.

В течение на деня са били потвърдени 2102 нови случая на зараза в Китай, с което общият им брой е достигнал 11 791.

