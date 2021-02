Етна смая - експлозии и 400-метров фонтан лава

Н ай-високият вулкан в Европа - Етна, на италианския остров Сицилия, през изминалата нощ осветяваше небето с експлозии и фонтани от лава. Това, заедно с облаци от пепел, предизвика смайване у очевидци и потребители в социалните медии, предаде Ройтерс.

Наблюдаваме по-силна от обичайната активност, с повече магма, издигаща се от кратерите, и по-богата на газ, каза Стефано Бранка - ръководител на националния институт по геофизика и вулканология в Катания, в подножието на вулкана.

Лавата, която се спускаше по западния склон на 3300-метровата планина, можеше да се наблюдава от по-голямата част от източния бряг на остров Сицилия, а Туитър, Инстаграм и Фейсбук преливаха от снимки и клипове.

От Сиракуза в Южна Сицилия и Еолийския архипелаг край северния бряг, снимките показваха огромни стълбове от пепел и червени огнени фонтани по заснежените склонове на Етна.

An incredibily powerful episode of lava fountaining (paroxysm) at Etna this night, 20-21 February 2021. Lava fountains exceeding 1000 m in height.



