Тръмп говори в Путин и Зеленски: Можем да направим нещо за Украйна

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „може би можем да направим нещо“ по въпроса с Украйна.

Тръмп е уверен, че ще постигне сделка с Путин и Зеленски

Коментарите на Тръмп дойдоха, след като той разговаря по телефона както с украинския президент Володимир Зеленски, така и с руския лидер Владимир Путин, предаде АФП.

Тръмп: Нещо ще се случи в Украйна

„И двамата са отворени към тази идея“, каза Тръмп при пристигането си на срещата на Г-7 във Франция и добави, че „вчера проведох два много ползотворни разговора“, без обаче да дава повече подробности.