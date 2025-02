ЕС има готовност да работи със САЩ за справедлив и траен мир в Украйна

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прие в Брюксел генерал Кийт Келог, специален пратеник на САЩ за Украйна и Русия. Това се посочва в обобщение за срещата, представено от ЕК.

По-късно Келог ще разговаря и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Фон дер Лайен е изразила готовността на ЕС да работи заедно със САЩ, за да се сложи край на кръвопролитията и да се помогне за осигуряване на справедлив и траен мир.

Тя е отбелязала, че ЕС предостави 135 милиарда евро за Украйна и това е повече от всеки друг съюзник. Това включва 52 милиарда долара военна помощ, съответстваща на приноса на САЩ, се отбелязва в съобщението.

Фон дер Лайен е казала още, че ЕС предвижда да увеличи производството и разходите за отбрана, както и да направи повече за военната помощ за Украйна. Тя е добавила, че всяко решение на конфликта в Украйна трябва да зачита независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната, подкрепени от силни гаранции за сигурност.

В социалната мрежа X председателят на ЕК написа, че разговорът е бил важен.

"Искаме да работим със САЩ, за да постигнем справедлив и траен мир за Украйна, моментът е решаващ", добави Фон дер Лайен.

Important discussion with @generalkellogg on Ukraine.



Financially and militarily, Europe has brought more to the table than anyone else. And we will step up.



We want to partner with the US to deliver a just and lasting peace for Ukraine.



Now is a critical moment.