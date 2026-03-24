Свят

ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

То има за цел да премахне митата и търговските бариери между двете страни

24 март 2026, 08:38
Източник: AP/БТА

Е вропейският съюз и Австралия приключиха преговорите по споразумение за свободна търговия, обявиха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и австралийският премиер Антъни Албанезе, предадоха световните агенции.

Индонезия и ЕС сключиха споразумение за свободна търговия

Това е кулминацията на осем години преговори по споразумението за свободна търговия. Споразумението има за цел да премахне митата и търговските бариери между двете страни, за да стимулира търговията със стоки и услуги помежду им.

Приключването на преговорите е част от усилията на ЕС да разнообрази търговските си партньори в момент, когато напрежението с Китай относно предполагаеми нарушения на пазарните правила продължава, а отношенията със САЩ станаха напрегнати при президента Доналд Тръмп, посочва ДПА.

След почти две десетилетия преговори: ЕС и Индия сключиха историческо споразумение

Споразумението отразява засиления интерес на Европа към Индо-тихоокеанския регион и идва след сключване на подобни търговски сделки с Индонезия през септември и с Индия през януари, отбелязва Ройтерс.

"Днес създаваме история в един свят, който се променя дълбоко, свят, в който световните сили използват митата като лост и веригите за доставки като уязвими места, които да бъдат експлоатирани", заяви Фон дер Лайен пред журналисти в Канбера.

Канбера и Пекин се договориха за свободна търговия

"В историята, която създаваме, отворената, основана на правила търговия дава положителни резултати. Доверието е по-важно от сделките", допълни тя.

Албанезе и Фон дер Лайен представиха също така ново партньорство между Австралия и ЕС в областта на сигурността и отбраната.

"Широкообхватното партньорство ще даде тласък на сътрудничеството в областта на отбранителната промишленост, киберсигурността, икономическата сигурност, борбата с тероризма, борбата срещу всички форми на омраза и противодействието на хибридните заплахи", посочи австралийското правителство в изявление.

Свободната търговия между ЕС и Япония в сила от днес

Преди да бъде подписана сделката се нуждае от одобрението от държавите членки на ЕС и от Европейския парламент, както и от парламента на Австралия, отбелязва ДПА.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Австралия ЕС търговско споразумение
Жълт код за валежи във вторник, но идва затопляне

Жълт код за валежи във вторник, но идва затопляне

Празник е! Имен ден имат хората с най-сладките имена

Празник е! Имен ден имат хората с най-сладките имена

Откраднаха кутия с дарения за болно момче в Стара Загора

Откраднаха кутия с дарения за болно момче в Стара Загора

Внимание: Серия от магнитни бури удря Земята до края на март (График по дни)

Внимание: Серия от магнитни бури удря Земята до края на март (График по дни)

Печели ли се от соларен панел на блока

Печели ли се от соларен панел на блока

pariteni.bg
Novitec се вдъхнови от легендата Lamborghini Diablo SE 30 и направи диво Revuelto с 1040 „коня“

Novitec се вдъхнови от легендата Lamborghini Diablo SE 30 и направи диво Revuelto с 1040 „коня“

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 2 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 2 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 2 дни
Последни новини

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Свят Преди 18 минути

Почти във всички области беше обявена въздушна тревога

<p>Защо здравият разум не е вроден?</p>

Защо здравият разум не е вроден? Експерти разкриват фаталната грешка, която родителите правят в името на помощта

Любопитно Преди 26 минути

Бебетата се раждат с чувство за добро и зло, но способността да не пипат горещия тиган се учи с години. Психолози обясняват защо „спасяването“ на детето от последствията всъщност спира развитието на неговия мозък и как неструктурираната игра е най-добрият учител

Трагедия в Истанбул: Известен турски продуцент и певец почина след падане от 16-ия етаж

Трагедия в Истанбул: Известен турски продуцент и певец почина след падане от 16-ия етаж

Свят Преди 1 час

Започнато е разследване, а подробности ще бъдат изяснени след аутопсия и други съдебно-медицински процедури

Съдът дава ход на делото срещу Благомир Коцев

Съдът дава ход на делото срещу Благомир Коцев

България Преди 1 час

Той прекара близо пет месеца в ареста

КЕВР обсъжда скок на природния газ от април

КЕВР обсъжда скок на природния газ от април

България Преди 2 часа

„Булгаргаз" предлага цена с близо 5% по-висока от тази за март

Израел твърди, че е заловил бойци на "Хизбула" в Ливан

Израел твърди, че е заловил бойци на "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 2 часа

Те планирали да изстрелят ракета срещу израелски войници и подготвяли позиция за атаки срещу Израел

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

България Преди 2 часа

Днес е и крайният срок районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните избирателни комисии

Алекс Раева с първа победа в “Като две капки вода”

Алекс Раева с първа победа в “Като две капки вода”

Любопитно Преди 2 часа

Тя успя да просълзи всички като Долорес О’Риърдън от The Cranberries

Тихите убийци“ на цветовете: Спрете да съсипвате дрехите си с тези навици при пране

Тихите убийци“ на цветовете: Спрете да съсипвате дрехите си с тези навици при пране

Любопитно Преди 2 часа

Най-често срещаните грешки при пране могат значително да съкратят „живота“ на цвета на дрехите

Пет физически черти у мъжа, които жените забелязват първо

Пет физически черти у мъжа, които жените забелязват първо

Любопитно Преди 2 часа

Има определени физически черти, които веднага привличат погледа и оставят първо впечатление

Укринформ: Зеленски предупреди за възможен масиран руски удар днес

Укринформ: Зеленски предупреди за възможен масиран руски удар днес

Свят Преди 10 часа

По-рано президентът на Украйна съобщи, че Русия планира по-нататъшно разполагане на станции за управление на дронове с голям обсег

Космически удар: Метеорит се разби в къща в Хюстън

Космически удар: Метеорит се разби в къща в Хюстън

Свят Преди 10 часа

Космическият обект бил с диаметър около 1 метър и тегло около 1 тон

Германия призова Унгария да даде обяснения по обвиненията за шпионаж в полза на Русия

Свят Преди 11 часа

Обвиненията предизвикаха възмущение от страна на Европейската комисия и в столиците на ЕС

Нетаняху след разговор с Тръмп: Ще защитим интересите на Израел при всякакви обстоятелства

Нетаняху след разговор с Тръмп: Ще защитим интересите на Израел при всякакви обстоятелства

Свят Преди 11 часа

Изявлението на Нетаняху дойде малко след като Тръмп обяви „много добри" разговори с неназован ирански служител

Строят специален стадион в Мадрид за края на световното турне на Шакира

Строят специален стадион в Мадрид за края на световното турне на Шакира

Любопитно Преди 11 часа

Това ще бъдат първите концерти на звездата в Испания от осем години

Битка за живот: Спасяват заседнал кит край германското крайбрежие

Битка за живот: Спасяват заседнал кит край германското крайбрежие

Свят Преди 12 часа

Първоначалните данни сочат, че става дума за гърбат кит

Всичко от днес

От мрежата

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Алекс Раева с първа победа в “Като две капки вода”

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 23 – 29 март

Edna.bg

Даниел Димов става шеф в Черно море

Gong.bg

Гласят сериозна промяна в efbet Лига

Gong.bg

Ще поскъпне ли природният газ у нас

Nova.bg

Как работи европейският механизъм за бързо реагиране при дезинформация

Nova.bg