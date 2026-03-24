Любопитно

Край на надеждите? Лиса Кудроу разкри ще има ли ново събиране на „Приятели“

Актрисата отбеляза, че е намерила голяма утеха в гледането на епизоди на „Приятели“ след смъртта на Пери

24 март 2026, 10:01
Л иса Кудроу няма намерение да участва в още едно събиране на актьорския състав на „Приятели“.

Актрисата изигра ролята на Фийби Бюфе в телевизионния ситком от 1994 до 2004 г., а заедно с колегите си Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Мат Лебланк, Матю Пери и Дейвид Шуимър засне еднократно специално издание, излъчено през 2021 г.

По време на интервю за CBS News Sunday Morning тази седмица Кудроу призна, че засега не се планира друг подобен епизод.

„Не знам. Не мисля. Никога не се знае защо или как. Може би би имало смисъл. Не знам. В момента не мисля, че има“, заяви 62-годишната актриса.

Въпреки това тя отбеляза, че е намерила голяма утеха в гледането на епизоди на „Приятели“ след смъртта на Пери. Актьорът, който изигра ролята на Чандлър Бинг, почина на 54-годишна възраст през 2023 г.

„Мисля, че се притеснявах, ако някой минеше оттам и ме видеше да гледам собственото си шоу; това ме смущаваше. Но след като Матю почина, имаше маратони и аз ги гледах. И това наистина ми донесе утеха. Затова съвсем наскоро започнах да гледам „Приятели“ преди да си легна. Защото не съм ги гледала всички (епизоди). И е забавно!“, сподели Кудроу.

Все пак, в друга част от разговора тя призна, че често се връща към свои стари роли и потенциално би могла да изиграе Бюфе отново.

„Не знам, това е добър въпрос. Не е изключено. Просто ще правя нещата, които правех и преди!“, каза актрисата.

В момента Лиса рекламира третия и последен сезон на ситкома на HBO „Завръщането“.

Преди това тя изигра ролята на Валъри Чериш в първия сезон, излъчен през 2005 г., и във втория сезон, който бе възобновен през 2014 г.

Огромна дупка зее в мерките за сигурност на ЕС, "оформена като Путин"

Дипломати предупреждават: Секретни документи на ЕС са изложени на риск от изтичане към Кремъл

Свят Преди 17 минути

Достъпът на германската крайна десница до вътрешна база данни на ЕС поражда опасения за сигурността

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Свят Преди 17 минути

Турция може да бъде разделена на две вследствие на сеизмична активност, сочат данни от тригодишно изследване, ръководено от проф. д-р Шенол Хакан Кутоглу от университета „Бюлент Еджевит“ в Зонгулдак

"Най-враждебната държава" - Пхенян заклейми Южна Корея

Ким Чен-ун: КНДР никога няма да се откаже от статута на ядрена сила

Свят Преди 1 час

Севернокорейският лидер изрази непоколебимост по отношение на Южна Корея

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Свят Преди 1 час

Мерките целят да облекчат домакинства, бизнес и земеделци на фона на напрежението в Близкия изток

Областният управител на София спря поръчката за ремонт на стадион „Локомотив“

Областният управител на София спря поръчката за ремонт на стадион „Локомотив“

България Преди 1 час

Поръчката е с прогнозна стойност над 1 милион евро без ДДС, като финансирането е осигурено по договор с Министерството на младежта и спорта

Дания гласува днес на парламентарни избори

Дания гласува днес на парламентарни избори

Свят Преди 1 час

Изборите идват в контекста на повишеното от месеци напрежение между Копенхаген и Вашингтон заради намеренията на Тръмп да установи контрол върху Гренландия

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

България Преди 1 час

Действията по случая продължават, като разследването обхваща и територията на Румъния

Десетки са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

Десетки са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

Свят Преди 1 час

Началникът на отбраната на Колумбия Уго Алехандро Лопес Барето заяви, че „за съжаление, в резултат на тази трагична катастрофа са загинали 66 членове на въоръжените сили“

Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга

Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга в южната част на Тихия океан

Свят Преди 1 час

Трусът е с дълбочина от близо 238 километра

Мощна експлозия в Йерусалим след атака на Иран

Мощна експлозия в Йерусалим след атака на Иран

Свят Преди 1 час

Иран изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп спомена за разговори с неназован ирански представител за прекратяване на войната – информация, която Техеран опроверга

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Свят Преди 1 час

Почти във всички области беше обявена въздушна тревога

Защо здравият разум не е вроден?

Защо здравият разум не е вроден? Експерти разкриват фаталната грешка, която родителите правят в името на помощта

Любопитно Преди 1 час

Бебетата се раждат с чувство за добро и зло, но способността да не пипат горещия тиган се учи с години. Психолози обясняват защо „спасяването“ на детето от последствията всъщност спира развитието на неговия мозък и как неструктурираната игра е най-добрият учител

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Свят Преди 2 часа

Междувременно напрежението в Близкия изток ескалира

ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

Свят Преди 2 часа

То има за цел да премахне митата и търговските бариери между двете страни

Силата на уединението: Защо „гладът“ за самота всъщност е признак за психическо здраве

Силата на уединението: Защо „гладът“ за самота всъщност е признак за психическо здраве

Любопитно Преди 2 часа

Учените казват, че времето, прекарано сам, може да намали стреса, да увеличи креативността и да ви помогне да реализирате по-добре желанията си

Нагла кражба на дарения за болно дете в Стара Загора

Откраднаха кутия с дарения за болно момче в Стара Загора

България Преди 2 часа

Те са били предназначени за 8-годишния Георги, страдащ от мускулна дистрофия на Дюшен

