Епидемия от дребна шарка в Канада, не могат да я спрат

В Канада са регистрирани над 5000 случая на морбили

10 ноември 2025, 21:35
Епидемия от дребна шарка в Канада, не могат да я спрат
Източник: iStock

К анада изгуби статута си на страна, където едрата шарка е ликвидирана, тъй като не успява да овладее епидемия, избухнала преди година, съобщи днес националната служба за обществено здравеопазване, цитирана от „Ройтерс“.

Миналият месец здравните експерти прогнозираха, че Панамериканската здравна организация (ПАЗО) ще отнеме този статут на страната, с който тя се ползваше близо 30 години.

Всичко, което трябва да знаем за морбилите

В Канада са регистрирани над 5000 случая на морбили в девет от десетте провинции и в една северна територия.

„Въпреки че разпространението на вируса напоследък е забавило темпа си, епидемията продължава вече над 12 месеца, предимно в общностите с недостатъчен брой ваксинирани хора“, се казва в изявление на агенцията.

„ПАЗО уведоми канадската служба за здравеопазване, че тя вече не притежава статут на страна, в която е елиминиран вирусът“, добави още канадската агенция, като посочи, че ще се фокусират върху ваксинирането на повече хора, укрепване на обмена на данни и прилагане на по-добри методи за наблюдение.

Втори смъртен случай при епидемията от морбили в САЩ

Здравните експерти казват, че спадащите нива на ваксинация в някои части на страната са причина за потенциално нарастване на брой заболявания, които могат да се предотвратяват с ваксини, като този спад е породен от нарастващия скептицизъм и недоверие на населението към ваксините след пандемията от COVID-19, припомня „Ройтерс“.

Офисът на федералния министър на здравеопазването Марджори Мишел отказа коментар. 

Източник: БТА,     
Канада Морбили Епидемия
