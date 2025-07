Експлозия в Дунав уби трима работници в Украйна

Т рима работници бяха убити при експлозия по време на драгиране в ръкав на река Дунав в Югозападна Украйна, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Седем работници от екипа за драгиране са били приети в болница, написаха във „Фейсбук“ украинските пристанищни власти.

In the Danube Delta, Odesa region, south Ukraine, a civilian dredger reportedly hit a floating mine during scheduled work, with the explosion killing three people and injuring others.https://t.co/izTbzfuXqd