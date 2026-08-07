Експлозия на взривно устройство в такси край Дамаск рани 14 души

М инистерството на здравеопазването на Сирия днес съобщи, че 14 души са били ранени, трима от които - крайно тежко, при експлозия на миниван такси в предградие на Дамаск вчера, предаде Асошиейтед прес.

Снощи министерството съобщи за двама убити при взрива. В днешно изявление се посочва, че данните за загинали са се основавали на извадени от руните три откъснати крайника, но впоследствие е било установено, че те са на живи пациенти, които са претърпели операция.

Властите съобщиха, че експлозията в Джармана е причинена от взривно устройство, монтирано в такси, което е превозвало клиенти по време на взрива.

Слабо известната групировка “Минбар Ансар ал Расул” пое отговорността за атаката в свое изявление.

Сирийските власти до момента не са обявили дали има задържани и какви са резултатите от разследването на експлозията.

В Джармана, където живее голяма общност от друзкото религиозно малцинство, често има напрежение между някои от членовете на общността и сирийците сунити, подкрепящи настоящото правителство на страната, ръководено от ислямисти.

Напрежението избухна през април 2025 г., когато най-малко 10 души бяха убити при сблъсъци между въоръжени друзи и проправителствени бойци.