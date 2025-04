ЕК към САЩ: Това не подлежи на преговори

П равилата на ЕС за сигурността на храните и в областта на технологиите не подлежат на преговори, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с търговските преговори със САЩ.

Защо ЕС и други не купуват месо от САЩ

"Европейските граждани очакват изискванията за храните да останат най-високите в света", добави той.

Говорителят отбеляза, че днес ЕС внася от САЩ със 77 на сто повече храни и земеделски стоки в сравнение с 2005 година.

"ЕС е най-големият купувач на петрол и газ от САЩ - това изглежда като най-добро приятелство, а не като възползване", каза говорителят по повод коментари на президента Доналд Тръмп.

ЕС отлага контрамитата за САЩ също с 90 дни

"Ясно заявихме, че предлагаме нулеви мита в двустранната търговия с автомобили и индустриални стоки. Това би открило големи възможности за двете страни, посочи той. Фактите не потвърждават, че ЕС се възползва от САЩ в търговията", обобщи говорителят.

Еврокомисарят по търговията Марош Шефчович съобщи, че при посещението си във Вашингтон тази седмица продължава преговорите, след като ЕС и САЩ приложиха 90-дневна отсрочка в налагането на допълнителни мита. ЕС остава готов за честна сделка, но са необходими значителни общи усилия за постигането на тази цел, допълни той в социалната мрежа X.

The EU remains constructive and ready for a fair deal - including reciprocity through our 0-for-0 tariff offer on industrial goods and the work on non-tariff barriers. Achieving this will require a significant joint effort on both sides. 2/2