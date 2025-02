Джулиан Мур разкри, че детската ѝ книга е забранена от Тръмп

Н а 17 февруари носителката на награди актриса Джулиан Мур сподели в Instagram, че нейната детска книга Freckleface Strawberry ("Луничавата ягода") е „забранена от администрацията на Тръмп“ в училищата, управлявани от Министерството на отбраната.

Министерството на отбраната обаче заяви, че книгата не е официално забранена, а е в процес на преглед, за да се гарантира съответствие с изпълнителните заповеди на президента Тръмп.

Актрисата и авторка сподели, че новината е била „голям шок“ за нея. В публикацията си тя обясни, че е написала Freckleface Strawberry като „полу-автобиографична“ история, за да помогне на децата да осъзнаят, че „всички се борим, но сме обединени от нашата човечност и общност“.

Мур благодари на организацията PEN America, която защитава свободата на изразяване, че я е информирала за случая. Организацията насърчи последователите си в Instagram да пишат до Конгреса във връзка с премахнати книги от училищните библиотеки.

Детската книга е вдъхновена от детството на Джулиан Мур. Като дете, заради луничките и червената си коса, тя е била наричана „Луничавата ягода“. В книгата главната героиня научава да приема уникалния си външен вид.

Мур има лична връзка с училищата, управлявани от Министерството на отбраната – тя самата е учила в такова в Германия, тъй като баща ѝ е служил в американската армия.

„За мен е неприятно да осъзная, че деца като мен, които растат с родител на военна служба и учат в @dodea_edu, няма да имат достъп до книга, написана от някой със сходен житейски опит“, пише Мур. „И не мога да не се запитам какво в тази книга с картинки е толкова противоречиво, че да бъде забранена от правителството на САЩ.“

Julianne Moore says her children's book about embracing freckles banned by Trump administration. pic.twitter.com/XufWHZ6HX8

Според официално изявление на Уил Грифин, директор по комуникациите на Министерството на образованието по отбраната, към 18 февруари книгата не е била забранена. Министерството преразглежда „настоящите политики и образователни ресурси“ в съответствие с последните изпълнителни заповеди.

„Никакви материали не са премахнати за постоянно от училищните библиотеки“, уточнява Грифин.

До приключване на прегледа достъпът до определени материали ще бъде ограничен само до професионалния персонал. Министерството не разкрива списък на книгите, подложени на преглед.

Министерството на отбраната управлява 161 акредитирани училища в 11 държави, 7 американски щата, Гуам и Пуерто Рико. Почти 70 000 деца на военни и цивилни служители учат в тези училища.Новината предизвика вълна от реакции сред холивудските звезди.

A government spokesperson says the book was removed for review in response to Trump's executive orders regarding DEI programs.https://t.co/QscfEHscr2