Джери Мос, съосновател на A&M Records, почина на 88 години

Д жери Мос, който е съосновател на американска звукозаписна компания, подписала с артисти като Карол Кинг, The Police, Джанет Джаксън и The Carpenters, почина на 88-годишна възраст.

Мос стартира A&M Records с Хърб Алперт през 1962 г.

В продължение на повече от 25 години те управляваха един от най-успешните независими лейбъли, със списък от таланти, включващ също Питър Фрамтън, Кат Стивънс, Сюзън Вега и Шерил Кроу.

В изявление на семейството му се казва, че той е починал в сряда в дома си в Бел Еър, Калифорния.

Роден през май 1935 г., Мос си намира работа като промоутър за Coed Records и в крайна сметка се премества в Лос Анджелис, където среща Алперт, тромпетист и автор на песни.

Инвестирайки по 100 долара всеки, те създават Carnival Records през 1961 г. и издават „Tell It To The Birds“, песен на Алперт, издадена под името на неговия син Доре Алперт.

Откривайки, че друга компания се казва Carnival, те използват инициалите на своите фамилни имена и променят името на бизнеса си на A&M, работейки от офис в гаража на Алперт.

През 70-те и 80-те години A&M подписват с The Police, Squeeze, Джо Джаксън и други артисти от британската Нова вълна, плюс американските звезди Джанет Джаксън и Бари Уайт.