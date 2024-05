Дъщерята на Мохамед ал Файед е обвинена, че е ограбила по-малкия си брат

С емейният скандал между децата на бившия собственик на Harrods Мохамед ал Файед се пренесе в съда, тъй като дъщеря му Камила Файед не се призна за виновна за това, че е ограбила мобилния телефон на брат си Омар.

Камила Файед е обвинена, че е ограбила по-малкия си брат Омар Файед.

Твърди се, че на 18 май 2020 г. 39-годишната Камила е взела мобилния телефон на Омар на стойност 1900 паунда от фитнес залата в семейното имение Barrow Green Court в графство Съри.

Камила Файед говори пред Кралския съд в Гилдфорд само за да потвърди самоличността си и да отрече вината си. Съпругът ѝ, 43-годишният Мохамад Есреб, както и 34-годишният Матю Литълвуд и 52-годишният Андрю Бот също са обвинени във връзка с предполагаемия инцидент.

Mohamed Al Fayed’s daughter has pleaded not guilty to a charge of robbing her brother of his phone.



Camilla Fayed, 39, is said to have robbed Omar Fayed of his £1,900 iPhone in the gym of the family’s Grade I listed estate, Barrow Green Court, near Oxted on 18 May 2020. pic.twitter.com/E299hQSbfQ