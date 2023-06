Държани във фризер: Жена е обвинена в убийството на две новородени

П олицията в Южна Корея съобщи, че е поискала заповед за арест на жена, обвинена в убийството на двете си новородени деца и държането на телата им във фризер в продължение на години.

Служител на полицията в провинция Кьонги Намбу заяви пред CNN, че жената, която е на 30 години, е признала, че е убила бебетата и е казала, че го е направила, защото е имала икономически затруднения да се грижи за другите си три деца - на 12, 10 и 8 години.

Новородените са били само на един ден, когато са починали, добавя служителят.

