Полицията арестува двойка за незаконно развъждане на екзотични котки в Испания

П олицията в Испания е арестувала двама души, заподозрени в отглеждане и продажба на екзотични котки. Те бяха задържани в имот в Манакор, на остров Майорка, след като властите откриха 19 екзотични котки, включително пустинен рис и два сервала. Това съобщи Guardia Civil в понеделник, цитирана от CNN.

Глобална престъпна организация

„Задържаните продавали различни животински видове, включително бели тигри, черни леопарди, хиени и пуми в различни части на света през интернет“, уточни полицията.

Разследващите органи иззеха значително количество документация, над 40 паспорта на животни от Русия, Беларус и Китай, а също така два компютъра, три мобилни телефона и две флашки. „Операцията разкри глобална престъпна организация, включваща животновъди, трафиканти и ветеринарни лекари“, добави тя.

Започване на разследването

Разследването стартира през март, когато службата за защита на природата (Seprona) получава информация, че двойка развъжда екзотични котки в имот в Майорка с намерение за продажба онлайн. Властите посочиха, че двойката е имала изключително активно присъствие в социалните медии и че развъдникът в Майорка е само "върхът на айсберга".

Международна мрежа за трафик на диви животни

Двойката е обвинена, че е част от международна мрежа за трафик на диви животни, при която повечето животни са били контрабандно внесени в Европейския съюз от Русия, Беларус и Украйна през полско-беларуската граница. Полицията съобщи, че видовете, предлагани за продажба, включват леопард с искана цена от 60 000 евро.

Животните, които включват 16 смесени породи, са временно настанени в Safari Zoo de Son Servera в Майорка. По-късно те ще бъдат преместени за постоянно в Аликанте, континентална Испания.

