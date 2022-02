Украински военен самолет с 14 души се разби близо до Киев

Украински военен самолет с 14 души на борда се разби близо до Киев, съобщиха държавната служба за извънредните ситуации, цитирана от Франс прес.

Самолетът е паднал близо до село Трипиля, на около 50 км южно от украинската столица, посочи службата.

Ukrainian military plane carrying 14 people shot down near Kyiv, killing at least 5 people - REU/ZN pic.twitter.com/tsD7BbnoS6

По-рано през деня в украинската столица отекна силна експлозия, а очевидци съобщиха за черен дим, който се издига над сградата на украинското военно разузнаване в центъра на Киев.

Това беше един от поредица взривове, която започна, след като Русия предприе военната си операция в Украйна.

Представител на украинското вътрешно министерство съобщи, че командните центрове на украинските военни в няколко града, включително Киев, са станали мишена на ракетни удари, отбелязва Ройтерс.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия обяви, че въздушни удари са унищожили 74 наземни украински военни инфраструктурни обекта - 11 летища, 3 командни пункта, военноморска база, както и 18 радара на системите С-300 и "Бук М-1".

