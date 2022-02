САЩ: Русия влезе в Украйна от три страни

А таките срещу Украйна са част от „началната фаза” на „мащабна” руска инвазия, обяви служител на министерството на отбраната на САЩ, цитиран от Си Ен Ен.

„Вероятно ще видите как се разгръща на няколко етапа, колко дълго, не знаем, но това, което виждаме, са начални фази на мащабна инвазия”.

„Те настъпват към Киев”. Атаката, която започна с ракетен обстрел по цели в Украйна рано тази сутрин, продължава с „три основни оси на нападение”.

В Киев е обявена въздушна тревога

Едната е от юг на север „основно от Крим към град Херсон”, има друго настъпление „от Беларус към Киев” и има трето настъпление „от североизток към Киев”.

„Нашата оценка е, че те имат намерение да обезглавят правителството и да инсталират своя власт, което би обяснило това ранно настъпление към Киев”.

Руски десантни части са превзели летище „Антонов” на около 40 км от центъра на украинската столица.

Екип на Си Ен Ен дори е получил достъп до съоръжението след превземането му. Руският командир е споделил, че целта е създаване на въздушен мост, който да позволи бързото придвижване на войски към Киев.

На живо от площад Майдан в Киев (ВИДЕО)

Имало е сражение, вероятно с украински части, които се опитват да си възвърнат летището.

Руската инвазия започна с ракети, изстреляни от земя и море. Според американските военни Украйна е била ударена с повече от 100 ракети от различни типове, включително балистични ракети с малък обсег, със среден обсег, крилати ракети, ракети земя-въздух и ракети с морско изстрелване от кораби в Черно море.

Най-малко 75 тежки и средни руски бомбардировача са участвали в първоначалната атака срещу Украйна. Целите са били казарми, складове за боеприпаси и десет летища.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA