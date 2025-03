Димни бомби в парламента: Протест срещу закон против LGBTQ+ доведе до рекордни глоби

Н а шестима унгарски депутати беше забранено да влизат в парламента за два месеца, след като прекъснаха сесията във вторник, след приемането на поправка, която прави шествията на LGBTQ+ Pride незаконни в Унгария, пише Politico.

Депутатите от либералната партия „Momentum“ и независимият депутат Акос Хадази протестираха, като хвърлиха димни бомби в парламентарната зала. Те прекъснаха сесията, след като мнозинството гласува в подкрепа на инициативата на нелибералното правителство на премиера Виктор Орбан за забрана на всяко публично събиране, което нарушава неговия Закон за закрила на детето. Този закон ограничава достъпа до всякакви материали, които биха могли „да популяризират или изобразяват отклонения на идентичността по отношение на пола при раждане, смяна на пола или хомосексуалност“.

Outside the Hungarian Parliament today a small gathering with no popular support. Inside dangerous radicals sought to choke our parliamentary debate using unsafe tactics imported from abroad. Hungarians all know the liberal playbook now. There is no democratic mandate for it… pic.twitter.com/m2w4fpVzSo