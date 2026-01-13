Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си

Т рима депутати от Лейбъристката партия са отправили писмени извинения, след като игра с тяхно участие е била подслушана от политически опонент на популярен кулинарен фестивал, предаде Daily Mail.

Федералният помощник-министър на здравеопазването Ребека Уайт е присъствала на фестивала „Вкусът на лятото“ в Хобарт на 30 декември, когато е била подслушана да играе „застреляй, преспи, ожени се“ с щатските депутати от Лейбъристката партия Ела Хадад и Сара Лъвел. Член на Либералната партия, който е бил наблизо, е подал жалба, след като е чул как триото от Лейбъристката партия се шегува относно привлекателността на мъже колеги.

„Аз и други, седящи до мен и до вас, бяхме абсолютно шокирани от езика и диалога на това, което се обсъждаше много силно, така че всеки в близост можеше да чуе“, се казва в жалбата.

И трите жени са изпратили писмени извинения на 5 януари – в деня, когато е подадена жалбата, съобщи „The Australian“. „Безрезервно се извинявам, че ви обидих, и оценявам, че се свързахте директно, за да споделите обратната си връзка“, написа Уайт. Хадад, главният прокурор в сянка на Тасмания, написа: „Надявам се, че въпреки това сте успели да се насладите на деня си на фестивала и съжалявам за моята роля в нарушаването му.“ Лъвел, министър на здравеопазването в сянка от Лейбъристката партия, добави: „Приемам вашите коментари и се извинявам, че обидих вас и вашите приятели. Надявам се, че не съм провалила изцяло следобеда ви и сте успели да му се насладите по друг начин.“

Подателят на жалбата е приел извиненията.

Парти играта „застреляй, преспи, ожени се“ включва участници, които класират група от хора, обикновено от противоположния пол, и ги поставят в една от тези три категории.

Уайт е избрана за първи път в парламента на Тасмания през 2010 г. и е служила като щатски лидер на Лейбъристката партия от 2017 до 2024 г. Тя е избрана за федералното място в Лайънс на изборите през 2025 г. и веднага поема помощник-министерската роля.

Лидерът на опозицията в щата Джош Уили е бил разпитан относно неподходящата игра, докато е представял новия кандидат на Лейбъристката партия за Хуон, Аби МакКибън, в понеделник. Той също е бил на фестивала в съответния ден. „Това беше личен разговор, който е бил подслушан“, каза Уили пред репортери.

„Няма да давам текущи коментари. Извиненията са направени и са приети.“

Говорител на Лейбъристката партия отрече „основата на обвиненията“ и конкретния език, използван в играта. „Този въпрос е свързан с личен разговор, който е бил подслушан от член на обществеността на претъпкано събитие“, се казва в изявлението. „Не приемаме основата на обвиненията, както са характеризирани, и отхвърляме конкретния приписван език. Няма да коментираме повече, тъй като се разглеждат правни опции във връзка с клевета.“

„Вкусът на лятото“ е едноседмично празненство, което се провежда в Хобарт в края на декември всяка година.