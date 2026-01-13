Свят

Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си

И трите жени от Лейбъристката партия са изпратили писмени извинения на 5 януари - в деня, когато е подадена жалбата

13 януари 2026, 16:15
Депутати се извиниха за игра на "Застреляй, преспи, ожени се" за опозицията си
Източник: iStock

Т рима депутати от Лейбъристката партия са отправили писмени извинения, след като игра с тяхно участие е била подслушана от политически опонент на популярен кулинарен фестивал, предаде Daily Mail.

Федералният помощник-министър на здравеопазването Ребека Уайт е присъствала на фестивала „Вкусът на лятото“ в Хобарт на 30 декември, когато е била подслушана да играе „застреляй, преспи, ожени се“ с щатските депутати от Лейбъристката партия Ела Хадад и Сара Лъвел. Член на Либералната партия, който е бил наблизо, е подал жалба, след като е чул как триото от Лейбъристката партия се шегува относно привлекателността на мъже колеги.

Стармър уволни парламентарен секретар заради сексистки публикации

„Аз и други, седящи до мен и до вас, бяхме абсолютно шокирани от езика и диалога на това, което се обсъждаше много силно, така че всеки в близост можеше да чуе“, се казва в жалбата.

И трите жени са изпратили писмени извинения на 5 януари – в деня, когато е подадена жалбата, съобщи „The Australian“. „Безрезервно се извинявам, че ви обидих, и оценявам, че се свързахте директно, за да споделите обратната си връзка“, написа Уайт. Хадад, главният прокурор в сянка на Тасмания, написа: „Надявам се, че въпреки това сте успели да се насладите на деня си на фестивала и съжалявам за моята роля в нарушаването му.“ Лъвел, министър на здравеопазването в сянка от Лейбъристката партия, добави: „Приемам вашите коментари и се извинявам, че обидих вас и вашите приятели. Надявам се, че не съм провалила изцяло следобеда ви и сте успели да му се насладите по друг начин.“

Подателят на жалбата е приел извиненията.

Парти играта „застреляй, преспи, ожени се“ включва участници, които класират група от хора, обикновено от противоположния пол, и ги поставят в една от тези три категории.

Уайт е избрана за първи път в парламента на Тасмания през 2010 г. и е служила като щатски лидер на Лейбъристката партия от 2017 до 2024 г. Тя е избрана за федералното място в Лайънс на изборите през 2025 г. и веднага поема помощник-министерската роля.

Лидерът на опозицията в щата Джош Уили е бил разпитан относно неподходящата игра, докато е представял новия кандидат на Лейбъристката партия за Хуон, Аби МакКибън, в понеделник. Той също е бил на фестивала в съответния ден. „Това беше личен разговор, който е бил подслушан“, каза Уили пред репортери.

„Няма да давам текущи коментари. Извиненията са направени и са приети.“

Говорител на Лейбъристката партия отрече „основата на обвиненията“ и конкретния език, използван в играта. „Този въпрос е свързан с личен разговор, който е бил подслушан от член на обществеността на претъпкано събитие“, се казва в изявлението. „Не приемаме основата на обвиненията, както са характеризирани, и отхвърляме конкретния приписван език. Няма да коментираме повече, тъй като се разглеждат правни опции във връзка с клевета.“

„Вкусът на лятото“ е едноседмично празненство, което се провежда в Хобарт в края на декември всяка година.

Източник: Daily Mail    
Лейбъристка партия Депутати Извинения Неприлична игра Вкусът на лятото Хобарт Политически скандал Ребека Уайт Клевета Подслушан разговор
Последвайте ни
Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Хванаха трима с десетки хиляди фалшиви евро и левове

Краят на една ера – проектът на Путин за велика сила се срива

Краят на една ера – проектът на Путин за велика сила се срива

Терзиев: Отказах да подпиша за близо 400 милиона лева

Терзиев: Отказах да подпиша за близо 400 милиона лева

Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени

Какъв е вкусът на лукса? Най-скъпите храни в света и рекордните им цени

Инфлуенсъри подлъгват хората да инвестират парите си

Инфлуенсъри подлъгват хората да инвестират парите си

pariteni.bg
Mercedes отново губи от BMW

Mercedes отново губи от BMW

carmarket.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 9 часа
<p>Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Преди 10 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 10 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 9 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Прокурор стреля срещу съдия в съдебната палата в Истанбул

Прокурор стреля срещу съдия в съдебната палата в Истанбул

Свят Преди 1 час

Прокурорът Кълъчарслан е задържан на място

41 дни сама в океана: Трагичната история, вдъхновила филма "Дрейф"

41 дни сама в океана: Трагичната история, вдъхновила филма "Дрейф"

Любопитно Преди 1 час

Тами Олдъм Ашкрафт преживява ураган от четвърта категория, който убива годеника ѝ, а тя трябва да оцелее повече от месец сама в океана, е, докато навигира 2400 км към сушата

Откраднаха кола с дете вътре, докато майка му е в магазин

Откраднаха кола с дете вътре, докато майка му е в магазин

Свят Преди 1 час

Полицията призова родителите да не оставят колата си да работи, докато децата им са вътре

ЦИК отказа публично да провери машините за гласуване

ЦИК отказа публично да провери машините за гласуване

България Преди 1 час

Предложението на депутати от ПП-ДБ беше отхвърлено с 12 гласа "против"

Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове

Риск от огромна екологична катастрофа край Свищов, потъна баржа с торове

Свят Преди 1 час

Властите оценяват риска от замърсяване в района

Еврото изстреля нагоре Българската фондова борса

Еврото изстреля нагоре Българската фондова борса

България Преди 2 часа

Оборотът на БФБ почти се утрои след влизането на България в еврозоната

Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Ключови въпроси около фаталната стрелба от ICE агент в Минеаполис

Свят Преди 2 часа

Смъртта на Рене Гуд е с политическо значение, "в която хора както отляво, така и отдясно са стигнали до своите заключения", а инцидентът предизвика масови протести срещу ICE и остра реакция от кмета на Минеаполис

.

Защо атаката на Тръмп срещу Федералния резерв е много опасна

Свят Преди 2 часа

Тръмп заплашва да съди Джером Пауъл, шефа на Федералния резерв. Според Пауъл независимостта на централната банка на САЩ е силно застрашена

<p>Завод &quot;Терем - Ивайло&quot; е готов да посрещне новите бойни машини &quot;Страйкър&quot;</p>

Запрянов: Завод "Терем - Ивайло" е готов да посрещне новите бойни машини "Страйкър"

България Преди 2 часа

Това увери министърът на отбраната в оставка

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Свят Преди 2 часа

След като губи президентските първични избори през 2016 г. от Тръмп, Рубио се превърна в неговата дясна ръка - а ако "всичко се разпадне - той ще поеме вината"

<p>Мистерия в Хисаря: Двама гръцки граждани открити мъртви</p>

Разследват смъртта на двама мъже в Хисаря

България Преди 3 часа

Починалите са на около 70-годишна възраст и са гръцки граждани

Стивън Хокинг

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

Любопитно Преди 3 часа

От катастрофални климатични промени до извънземна инвазия – това са предсказанията на теоретичния физик за бъдещето

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Невероятната история на Анет Келерман – плувкинята, която стана първата гола звезда в Холивуд

Любопитно Преди 3 часа

Анет Келерман – плувкиня, филмова звезда и бунтарка – разби табутата на своето време, промени женския бански, постави рекорди, покори Холивуд и стана първата жена, появила се гола във филм

Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага

Заледени писти затвориха летището във Виена, нарушени са полети в Прага

Свят Преди 3 часа

Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол

Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол

България Преди 3 часа

Хората са притеснени, че екоравновесието в района ще бъде застрашено

След Варна: Кои други области се очаква да обявят грипна епидемия

След Варна: Кои други области се очаква да обявят грипна епидемия

България Преди 3 часа

Здравните власти следят ситуацията ежедневно, като целта е да бъдат въведени навременни мерки, които да помогнат вълната да премине по-леко

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

10 от най-скъпите породи котки в света

dogsandcats.bg
1

Рекорден брой белоглави лешояди в България

sinoptik.bg
1

Екстремно предложение за брак над пропаст

sinoptik.bg

Орлин Павлов и Алекс Сърчаджиева ще ни учат как да сме в топ форма

Edna.bg

Джулия Робъртс без грим, без филтри и с чувство за хумор. Как разсмя Instagram?

Edna.bg

Сомалиец ще помага на Севлиево за оставане в професионалния футбол

Gong.bg

Арда привлече централен защитник

Gong.bg

Кола блъсна пешеходец в Хасково, шофьорът избяга от местопроизшествието

Nova.bg

-16 градуса: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Nova.bg