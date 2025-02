Депутат промени името си на "Австралийският Тръмп"

А встралийски политик законно промени името си на Остин Тръмп, вдъхновен от Доналд Тръмп, в знак на протест срещу управляващата лявоцентристка Лейбъристка партия в страната.

Бен Докинс, който е независим депутат в горната камара на парламента на Западна Австралия, където лейбъристите имат мнозинство, вече е записан като „Австралийски Тръмп“ на парламентарния уебсайт на Западна Австралия.

Той също така е променил потребителското си име на „Hon. Aussie Trump MLC“ в профила си в X.

Australian Politician legally changes his name to:- ‘Aussie Trump’ 😂🤣 pic.twitter.com/C0Bn3zfoQ7

„Започнах политически протест срещу тиранията и систематичната корупция на лейбъристкото правителство във Вашингтон“, пише той в публикация в платформата на социалната мрежа.

„Гласувайте за лейбъристите! и сондирайте, бейби, сондирайте!“, пише той във втори пост, като изглежда повтаря плана на американския президент за увеличаване на добива на нефт и газ в САЩ.

Той публикува и снимка, на която се вижда правното потвърждение за промяната на името от Регистъра на ражданията, смъртните случаи и браковете на Западна Австралия.

Dear X - I am under review - here is a photo to show that it's genuine, thank you, Aussie ⁦@elonmusk⁩ pic.twitter.com/9IpFiYZaqC