Дания ще премахне „порнографска“ статуя на русалка

В Дания се разгоря спор относно съдбата на статуята на русалка, която предстои да бъде премахната от публичното пространство, след като беше определена като „грозна и порнографска“ и като „мъжка фантазия за това как трябва да изглежда една жена“, пише The Guardian.

Датската агенция за дворци и култура обяви, че ще отстрани 4х6-метровата скулптура „Den Store Havfrue“ (Голямата русалка) от крепостта Драгор — част от бившите морски укрепления около Копенхаген, тъй като според нея тя не пасва на културното наследство на забележителността, издигната през 1910 г.

Арт критикът на „Politiken“, Матиас Кригер, определи статуята като „грозна и порнографска“.

Свещеникът и журналист Сорин Готфредсен писа в „Berlingske“: „Издигането на статуя, която представлява мъжката мечта за това как трябва да изглежда една жена, едва ли ще насърчи много жени да приемат собствените си тела.“

Тя добави: „Наистина е обнадеждаващо, че много хора намират статуята за вулгарна, непоетична и нежелана, защото сме задушени от прекалено натрапчиви тела в публичното пространство.“

