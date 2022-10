Непобедимият Чък Норис: Жива ли е легендата?

Н а света има много силни мъже, но малцина се доближават до Чък Норис. Той може да се бие, да играе и се изявява като еднолична армия, способна да засрами много екшън звезди.

През последните години легендарната личност на Чък като твърд мъж избуя в интернет благодарение на стотици забавни "факти" за него. Шегата настрана, но Чък Норис е опитен актьор и уважаван майстор на бойните изкуства.

Hier läufst Du an Chuck Norris vorbei, während er Deinen Tweet in der Zeitung liest. 😉 pic.twitter.com/Kr4fG2QdvC — Tina Trautmann (@tina_trautmann) October 26, 2022

Ето някои интересни факти за него:

Чък Норис е роден като Карлос Рей Норис на 10 март 1940 г. в Райън, Оклахома.

Макар че футболът не е неговото нещо, когато играе в гимназията, номерът на фланелката му е отново 1. Всъщност той служи в армията. През 1958 г. Чък е изпратен в Южна Корея като въздушен полицай във военновъздушните сили на САЩ.

Докато е на служба във военновъздушната база Осан в Южна Корея, той се интересува от местното бойно изкуство Танг Су До.

Чък Норис има черен колан по Танг Су До, бразилско джиу-джицу, карате, таекуондо и джудо.

Той е научил "Кралят на готините" как да се бие

Норис е учител по бойни изкуства на Стив Маккуин в средата на 70-те години на миналия век. В замяна Маккуин насърчава Норис да се занимава с актьорско майсторство. Не са много хората по света, които могат да кажат, че са се борили с Брус Лий, нали? "Пътят на дракона" дава началото на кариерата му на звезда в екшън филмите.

Точно както Брус Лий, Норис също е бил спортист, преди да стане актьор.

Mike Stone, James Coburn, Chuck Norris et Bruce Lee pic.twitter.com/46bEP1Agk4 — Chanteurs & Acteurs Nostalgie (@Singersetactors) October 20, 2022

Норис дори измисля свой собствен боен спорт. Той създава бойна система, наречена Чун Кук До. Дори основава ръководен и санкциониращ орган за собствената си система. Органът се нарича Обединена федерация за бойни изкуства.

Има улица на негово име

Улицата на Чък Норис може да бъде открит в планината Требевич, близо до Сараево, в Босна и Херцеговина. На негово име са кръстени видеоигри - вижте "Chuck Norris Superkicks", "Missing in Action" (неиздадена), "Chuck Norris: Bring On the Pain" и "Non Stop Chuck Norris".

Чък Норис наистина успя да ни убеди, че е подходящ за ролята на рейнджър. Първо в "Самотният вълк Маккуейд", а след това и в "Walker, Texas Ranger". От "Делта форс" до "Безследно изчезнали в действие", наред с много други, Норис се утвърди като безспорна звезда на екшън филмите.

Хумористът и уеб разработчик Иън Спектър е човекът, който първоначално стои зад интернет феномена "Факти за Чък Норис", споделяйки стотици забавни, хиперболични "факти" за звездата.

Норис все още тренира - на 82 години. През 2015 г. получава черен колан трета степен по бразилско джиу-джицу.