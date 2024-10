Малайзия: Властите спасиха 402 деца от тормоз и сексуално насилие в приюти

М алайзийските власти спасиха 402 деца и арестуваха 171 заподозрени, след като нахлуха в 20 социални домове, свързани с ислямска бизнес група, в които деца са били експлоатирани и сексуално малтретирани, каза шефът на националната полиция.

Главният инспектор на полицията Разарудин Хюсеин каза, че инспекциите са били извършени след разследване на твърдения за изоставяне на деца, физически тормоз и сексуално насилие в домовете, управлявани от Global Ikhwan Services и Business Holdings.

Около 201 момчета и 201 момичета на възраст между 1 и 17 години са били спасени от 18 домове в централния щат Селангор и две в южния щат Негери Сембилан, каза Хюсеин .

Задържани са 171 заподозрени — 66 мъже и 105 жени — включително религиозни учители и гледачи, каза той.

Децата са били сексуално малтретирани от гледачите, но също така са били принуждавани от тях да правят същото помежду си в детските домове, каза Разарудин на телевизионна пресконференция.

“На болните не е било позволено да потърсят медицинска помощ, докато състоянието им не стане критично", каза той. "Някои малки деца също са били изгаряни с гореща лъжица, когато са правили грешки, а гледачите са докосвали телата на децата, сякаш за да извършват медицински прегледи", каза Хюсеин.

Полицията смята, че Global Ikhwan експлоатира децата и използва религиозното обучение в домовете, за да събира дарения, добави той.

