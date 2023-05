Чеверме? Разгадаха мистерията с набученото на кол животно в Германия

Р азгадаха мистерията с набученото на кол животно, която шокира Германия.

Сцената на мъже, които носят мъртво животно, предизвика голям фурор в интернет. На видео бяха заснети четирима мъже, които носят набодено с копие животно през центъра на Нойнкирхен в Саарланд. Сцената стана вирусна в интернет, припомня Bild.

Чеверме? Снимка на мъже, носещи "животно на кол", "взриви" социалните мрежи в Германия

Много от хората, които гледаха видеото заподозряха жестокост към животните, някои дори предположшха, че куче е било заклано и сега виси на клада. Необичайната сцена разтревожи мнозина.

Drei dunkelhäutige Männer tragen ein aufgespießtes Tier am Holzstab durch eine Innenstadt mitten in D. Man weiß noch nicht genau, ob das aufgespießte Tier ein Schaaf oder ein Hund wäre, ließ die Polizei verlautbaren. Man sei aber am ermitteln…. pic.twitter.com/GdCRhSLK0H