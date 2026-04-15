Свят

"Червено или черно": Военна лотария в Тайланд решава съдбата на млади мъже

Жребий с червени и черни карти определя кой ще служи в армията и кой ще бъде освободен

15 април 2026, 11:40
Почти 70 млади тайландски мъже седяха на нестабилни пластмасови столове с напрегнати лица, докато чакаха да изтеглят съдбата си от буркан - ежегоден ритуал, който решава дали ще служат в армията, пише France 24.

Военната лотария, провеждана в цял Тайланд всеки април, тази година придобива още по-голяма тежест след няколко етапа на гранични сблъсъци с Камбоджа, при които загинаха десетки войници и цивилни от двете страни.

Крехко примирие е в сила от декември, но напрежението продължава по части от спорната 800-километрова граница между двете държави.

В храм в покрайнините на Банкок във вторник нервен шепот се разнасяше сред потенциалните новобранци, докато техни близки наблюдаваха как униформени военни ръководят жребия.

Един по един мъжете на възраст между 18 и 29 години пристъпваха напред, за да изтеглят карта от буркан, поставен пред тях.

Резултатът може да е:

  1. черна карта - означава освобождаване от военна служба, 
  2. червена карта - сигнализира набор в армията.

Сред първите, изтеглили черна карта, беше 21-годишният Джесада Чароенкхао, който радостно вдигна ръце, след като разбра, че няма да бъде призован.

"Просто искам да живея като нормален млад човек и да съм свободен", каза той пред AFP.

Военната служба може да бъде полезна за други, като ги научи на дисциплина, добави той, "но просто не е за мен".

  • Национализъм и кариерни възможности

За самия район Банг Сю в Банкок армията е изисквала 36 новобранци за сухопътните сили, флота и военновъздушните сили по време на тазгодишния набор, съобщи военен служител пред AFP. Това е число, което се променя всяка година според нуждите.

Петнадесет души вече са се записали доброволно, оставяйки 21 места, които трябва да бъдат запълнени чрез жребий сред 68-те присъстващи мъже.

В цялата страна близо 30 000 мъже са се записали доброволно за военна служба тази година - увеличение с почти 50% спрямо 2024 г., според армията.

Някои наблюдатели свързват ръста с нарастващия национализъм след сблъсъците с Камбоджа през миналата година, както и с ограничените възможности за работа.

"Ръстът на национализма в Тайланд може да е фактор, а кариерата в армията може да се възприема като стабилна при несигурни икономически условия", заяви политическият анализатор Ютапорн Исарачай пред AFP.

Наборната служба е с продължителност две години, въпреки че завършилите университет могат да служат съкратен срок от една година, а доброволците - шест месеца.

Те получават месечно възнаграждение от около 11 000 бата (340 долара), малко над минималната заплата в Тайланд, като им се осигуряват храна и подслон.

Мъжете, които не са преминали три години задължително военно обучение в училище, трябва да се явят на жребия, въпреки че могат да поискат освобождаване всяка година по лични причини като заболяване или грижа за семейството.

Преди участието си мъжете преминават медицински преглед, включително изискване за минимален ръст от 160 сантиметра.

Военен служител измерваше гръдната обиколка на полугол мъж с рулетка, докато друг проверяваше ръста на новобранец с дървена измервателна летва.

  • "Почетно"

Някои семейства пристигнаха още призори, наблюдавайки отстрани и чакайки с часове момента на истината.

Таувепонг Бунлианг, куриер на мотопед, стоеше с треперещи колене, докато чакаше реда на 21-годишния си племенник.

"Той не иска да се включи в армията, защото трябва да работи и да се грижи за партньорката си", каза Таувепонг.

Чичото добави, че предпочита доброволна военна система и повече придобивки за войниците, тъй като "много хора сега искат да се присъединят към армията".

Някои от мъжете, изтеглили червена карта, се свлякоха разочаровани, прикривайки лицата си, а един извика от яд. Други приеха съдбата си със спокойствие.

21-годишният Чакрит Кеаокум, който работи на непълен работен ден в супермаркет, остана спокоен, когато се регистрира след изтеглена червена карта.

"Добре съм с всеки изход - оставям се на съдбата. Не е толкова трудно, това са само две години", каза той пред AFP.

Майка му, Саван Джайтум, го наблюдаваше с гордост.

"За мъж в Тайланд", каза тя, "мисля, че това е чест".

Източник: France 24    
Тайландска наборна служба Военен жребий Червена или черна карта Млади тайландци Съдба Гранични сблъсъци Национализъм Доброволци Военна кариера Икономически фактори
