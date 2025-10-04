Свят

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

Издръжката на система за изпълнение на наказанията е скъпо начинание и обикновено води само до увеличаване на престъпността

4 октомври 2025, 13:19
Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките
Източник: iStock

И здръжката на система за изпълнение на наказанията е скъпо начинание и обикновено води само до увеличаване на престъпността. А с тази система също може да се злоупотребява, съобщи Deutsche Welle.

По цял свят държавите харчат доста пари за издръжката на затворите, в които в момента има над 11,5 милиона души. Точният размер на разходите не е известен, но само в САЩ - страната с най-много затворници в света - затворническият бюджет възлиза на 80,7 милиарда долара годишно. Бразилия харчи за целта около четири милиарда долара годишно, Индия - почти милиард.

В много страни и частни компании печелят от затворите - от строителството на килии до продажбите на телефонни разговори. В затворите организирани престъпни банди управляват цели империи за контрабанда и изнудване. На затворниците им се налага да се борят за оцеляване в системата на сенчеста икономика, в която тяхна валута са храните, а работата често носи само по няколко цента на час.

Пренаселени затвори и насилие

От 1980-те години в системата на затворите се намесва и частният сектор. САЩ, Великобритания, Мексико и Бразилия все по-често прехвърлят ангажименти на търговски дружества. Повечето европейски, азиатски и африкански страни се съпротивляват на приватизацията, аргументирайки се с това, че публичната отчетност е важна.

Годишно американското правителство дава над 3,9 милиарда долара за частни затвори, чиито управители печелят на свой ред милиарди от други услуги като грижи за затворниците и тяхното здраве, както и от телекомуникации. Понякога те продават съответните стоки или услуги с до 600 процента по-скъпо, а телефонните разговори може да струват 16 долара за 15 минути.

В Индия например затворите са изцяло държавни, но бразилската система е обект на критики, тъй като частните управители се чудят само как да настанят максимален брой хора по килиите, което води до препълване на затворите и до насилие - както показват множеството въстания в бразилски затвори, при едно от които загинаха почти 60 души.

Частни фирми строят и управляват цели затвори, доставят техника за наблюдение, провеждат трудови програми и транспортират затворниците между местата, в които изтърпяват наказанията си, и съдилищата. Те се стремят всячески да намалят разходите за персонал, което на свой ред води до влошаване на услугите за затворниците.

Ярък пример

Един от най-големите успехи в частния сектор е затворът в Окланд, Нова Зеландия, който се управлява от британската фирма Serco. По данни на фирмата, в рамките на две години след освобождаването си само 13,6 процента от затворниците са се заели отново с престъпна дейност. Това е по-малко от показателя за държавните затвори - 34 процента, и даже надхвърля постиженията на Норвегия, смятана за стандарт от световен мащаб, с 20 процента.

Политологът Бенджамин Лесинг от Чикагския университет посочва пред ДВ, че частните фирми принципно управляват затворите по-ефективно от държавата. Но „те изискват надлежен надзор", допълва той.

Вездесъщите престъпни мрежи

Защото има немалко случаи на процъфтяваща сенчеста икономика зад стените на затворите - организирани престъпни банди са пуснали дълбоки корени в затворническата система. Те са занимават с наркотърговия, изнудване и насилие в и извън затворите. Контрабандата на дрога, мобилни телефони и оръжие е важен източник на приходи. Една бразилска банда например твърди, че успява да продава в затворите наркотици на 10 до 20 пъти по-високи цени, отколкото на улицата, както и смартфони за до 1 500 долара, печелейки по този начин милиони всяка година.

Лесинг казва, че опитите на бразилското правителство да се справи с бандите са довели само до по-висок брой затворници и до строителството на нови затвори. След което и тези нови затвори са попаднали под контрола на бандите.

В Индия, където затворите са държавни, затворническият подземен свят също е в плен на мощни престъпни мрежи - изнудването, поръчковите убийства и наркотърговията са широко разпространени.

Далеч от правните норми

В препълнените килии затворниците често създават неформален пазар на базата на своите нужди. Храни и стоки за ежедневна употреба като сапун или цигари се превръщат във валута в една система, в която оцеляването често зависи от търговията. Съществуват и брутални условия за получаването на кредит - вземаш едно, а трябва да върнеш две или понякога три. По този начин затворниците бързо се оказват в дяволски кръговрат от дългове и могат да станат жертва на насилническо отмъщение.

Те често се присъединяват към затворническите банди не по своя воля, но следват техните правила, а след освобождаването си имат контакти, които могат да им помогнат при изграждането на наркобизнес или друга престъпна дейност. „По този начин затворниците пренасят на улицата властта на бандите", обобщава Лесинг пред ДВ.

Източник: Deutsche Welle    
Затвори Пенитенциарна система Приватизация на затвори Разходи за затвори Организирана престъпност Сенчеста икономика Пренаселени затвори Насилие в затворите Рецидивизъм Злоупотреби в затворите
Последвайте ни

По темата

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в "Елените"

Осъдиха рапъра Шон „Диди“ Комбс на над 4 години затвор

Осъдиха рапъра Шон „Диди“ Комбс на над 4 години затвор

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg

"Трабант": автомобилният символ на бившата ГДР

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 1 ден
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 1 ден
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 1 ден

Виц на деня

Шефът към служителя: – Защо закъсня? – Шефе, алармата ми не звънна... явно съм я настройвал на режим "работа от вкъщи".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

България Преди 14 минути

ВКС определи, че след 21 юли той вече не може да заема поста изпълняващ функциите главен прокурор

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

България Преди 19 минути

От Върховния касационен съд излязоха с позиция

Коалиции, скрити моменти и негативни коментари - откровенията на д-р Петров от „Игри на волята“ (ВИДЕО)

Коалиции, скрити моменти и негативни коментари - откровенията на д-р Петров от „Игри на волята“ (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Неврохирургът от племето на Лечителите споделя какво стои зад прозвището „Доктора“

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Свят Преди 3 часа

Той си е отишъл от този свят в дома си в Монте Карло след дълго боледуване

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Технологии Преди 3 часа

Очакванията за повсеместно благо може и да са преувеличени

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Свят Преди 3 часа

Той предвиждаше да бъде отнето автоматично полученото гражданство на бебета, родени в САЩ, чиито родители са незаконно или временно пребиваващи в страната

"Седем месеца голяма война, хора мъртви от зло" - предсказанията на Нострадамус за 2026 г.

"Седем месеца голяма война, хора мъртви от зло" - предсказанията на Нострадамус за 2026 г.

Любопитно Преди 3 часа

Всяка година нови пророчества се изтупват от праха и се преформулират за предстоящия календар

Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички

Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички

България Преди 4 часа

На този етап при нас няма информация за хора, които имат нужда от помощ някъде в страната, заяви главният комисар

Проходът "Петрохан" остава затворен, има опасност от падащи клони и дървета

Проходът "Петрохан" остава затворен, има опасност от падащи клони и дървета

България Преди 5 часа

Обстановката в региона вече е нормална

Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в ивицата Газа

Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в ивицата Газа

Свят Преди 6 часа

Тръмп обеща, че съгласно мирния план, "всички страни ще бъдат третирани справедливо"

<p>Заплаха от дронове затвори летището в Мюнхен за втора поредна вечер</p>

Заради заплаха от дронове: Летището в Мюнхен бе затворено за втора поредна вечер

Свят Преди 6 часа

23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи полета са били анулирани или забавени

Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена взе жертва

Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена взе жертва

България Преди 6 часа

Движението беше преустановено до ранните часове в събота сутрин

Експерти разкриха идеалното време за закуска за вашето здраве и дълголетие

Експерти разкриха идеалното време за закуска за вашето здраве и дълголетие

Любопитно Преди 6 часа

Правилното начало на деня може не само да подобри настроението ви, но и да повиши производителността и да подпомогне метаболизма

Отровата на скорпиона – ново оръжие срещу рак на мозъка

Отровата на скорпиона – ново оръжие срещу рак на мозъка

Любопитно Преди 6 часа

Скорпионите може да играят жизненоважна роля в борбата срещу рака на мозъка

АМ "Хемус"

4 октомври: Първа копка на „Хемус“ – магистралата, която чакаме половин век

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Свят Преди 6 часа

Сравнявали са го с Тръмп, Берлускони или Орбан

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Ирена Сендлер: светицата от Варшава, която спасява живота на 2500 деца

Edna.bg

Преди трагедията: приказната любовна история на Лиъм Нийсън и Наташа Ричърдсън

Edna.bg

Последен шанс за Аморим? Мачът със Съндърланд ще е съдбоносен

Gong.bg

Левски без Рилдо срещу Берое

Gong.bg

Бленджини за националите: Подбирах момчетата не само по физически качества, но и по човешки

Nova.bg

Отиде си звездата от "Октопод" Ремо Джироне (СНИМКИ)

Nova.bg