Бомби в най-малко пет автобуса в Израел, три избухнаха

И зраелската полиция съобщи за експлозии в три автобуса в централния израелски град Бат Ям в резултат на „предполагаема терористична атака“.

Не се съобщава за пострадали, предаде АФП.

Бомби са открити в още два автобуса. Всички машини са били паркирани и в тях е нямало хора.

„Предварителен доклад – подозрение за терористична атака. Получени са множество съобщения за експлозии, засягащи няколко автобуса на различни места в Бат Ям“, обяви израелската полицията.

Изпратени са големи полицейски сили за издирване на заподозрени.

„Полицейските сапьори проверяват за допълнителни подозрителни обекти. Призоваваме обществеността да избягва районите и да остане нащрек за всякакви подозрителни предмети“, допълват от полицията.

Цвика Брот, кмет на Бат Ям, заяви във видеообръщение, че експлозиите са станали в автобуси на два различни паркинга.

„Няма пострадали при тези инциденти“, каза Брот.

Телевизионни кадри, излъчени от някои израелски медии, показаха напълно изгорял автобус и друг в пламъци.

Израелските медии съобщиха, че шофьорите на автобуси в цялата страна са били помолени да спрат и да проверят машините за евентуални взривни устройства.

5 identical bombs were planted on Israeli buses: 3 exploded on empty buses in Bat Yam, two bombs in other locations were disabled by Israeli security forces.



Appears to be an attempted mass-casualty, multi-target terror attack. pic.twitter.com/tH57qLUywp