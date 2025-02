Израелският кабинет по сигурността заседава за бъдещето на Газа

И зраелският кабинет по сигурността се събира днес, за да обсъди какво следва оттук нататък със споразумението за прекратяване на огъна в Газа. Израел обяви, че изпраща и преговарящи в Кайро. Тези новини бяха съобщени след срещи в Йерусалим на американския държавен секретар Марко Рубио, който днес оттам поема за Саудитска Арабия, предаде Франс прес.

Рубио демонстрира единен фронт с израелския премиер Бенямин Нетаняху пред общия враг. "Хамас" не може да остане една военна или управляваща сила, трябва да бъде елиминиран", подчерта той.

Днес израелският кабинет за сигурност ще обсъжда втората фаза на сделката в Газа. Тя ще приключи с освобождаването на всички заложници и с окончателен край на войната.

