Истински "глад за успех": Полската икономика расте бурно

В Полша създаването на нова фирма става онлайн за не повече от пет минути, а държавата отпуска субсидии и предлага данъчни облекчения. Полската икономика расте бурно. В страната има "глад за успех", съобщи Deutsche Welle.

Гжегож Чивонюк е основателят на „WorkAI“ - стартъп от Бялисток в Източна Полша - компания, която помага на другите фирми да дигитализират дейността си с помощта на изкуствения интелект. Междувременно фирмата има 40 служители, а както споделя пред АРД Чивонюк, дигитализацията в Полша му е помогнала още при основаването ѝ преди девет години.

Помощ от държавата и предприемачески ген

„Още тогава всичко се правеше изцяло онлайн, а днес основаването на компания е още по-лесно – става за пет минути“. Бизнесменът обяснява, че компания може да бъде създадена с минимален капитал, а освен това държавата подкрепя младите фирми с данъчни облекчения.

Като още един фактор за успеха Чивонюк определя полския манталитет. По неговите думи Полша има „предприемачески ген“. „Мисля, че не се страхуваме нито от рискове, нито от поражения. От пораженията се учим.“

Действително Полша има една от най-високите квоти на предприемачи в ЕС, посочва германската обществена медия, но отбелязва, че на това в страната се гледа и критично, тъй като голяма част от бизнесмените не осигуряват заетост на други, а се възползват от ниските данъци и социални вноски.

"Глад за успех"

Поляците са живели в продължение на десетилетия в социалистическа икономическа система, натрапена им от Съветския съюз. Предприемачеството е било потискано, собствените усилия почти не са били възнаграждавани, припомня АРД. След преминаването към пазарно стопанство ситуацията е съвсем друга.

Кристофер Фус, който ръководи офиса на германската икономическа агенция „Germany Trade & Invest“ във Варшава, споделя, че желанието на поляците за успех стимулира икономическото развитие. „В Германия често чувам думите: искам да си запазя и гарантирам благосъстоянието. А в Полша няма такова нещо – тук хората искат да постигнат повече, искат да напреднат. В Германия можем да се поучим от този глад за успех“.

Важен експортен пазар за Германия

Ръстът на полската икономика за 2025 ще е около три процента, подобно на предишната година. А прогнозите за 2026 г. са дори за още по-висок растеж. От този бум печели и Германия, посочва АРД. Междувременно Полша е четвъртият по важност експортен пазар за Германия, задминавайки Китай. По-важни за германската икономика са само САЩ, Франция и Нидерландия.

На Полша дълго време се гледаше най-вече като на страна, в която западните държави могат да произвеждат по-евтино заради ниските трудови разходи. Това продължава да е така, но Полша все повече се утвърждава и като сила в сферата на иновациите.

АРД разказва и за компанията „Vigo Photonics“, която произвежда инфрачервени сензори близо до Варшава. Те се вграждат например в железопътни релси или танкове, но и в космически сонди. В момента във фирмата работят 200 души, но броят им предстои поне да се удвои до 2030 година, казва шефът Адам Пьотровски. Планира се и изграждането на нова фабрика за чипове. „Европа започна да залага на технологичния суверенитет – затова производството се връща обратно от Азия в Европа. Полша се превръща в един от центровете – както за производство, така и за иновации.“

Високи нови дългове и застаряващо общество

Не всичко в полската икономика обаче върви гладко. Новите дългове на страната са най-високите в ЕС, а и в Полша застаряващото общество изправя социалната система пред проблеми. Трябва да се отбележи също, че Полша дължиикономическия си подем и на отпусканите от ЕС насърчителни средства.

Въпреки големия ръст полската икономика остава далеч зад германската. Дори ако се имат предвид по-ниските разходи за живот в Полша, германците продължават да имат значително по-висок жизнен стандарт, обяснява АРД.

Поводи за гордост

Полша обаче наваксва и прави много от нещата успешно, казва пред германската обществена медия икономическият експерт Кристофер Фус. Когато посреща германски бизнесмени във Варшава с блестящите ѝ сгради, той често вижда изненадани лица. „Хората наистина много се впечатляват.“ Вероятно защото в Германия не се обръща достатъчно внимание на развитието на съседната страна, отбелязва АРД.

Адам Пьотровски също се впечатлява, когато обикаля родината си. „Когато виждам фабриките, инфраструктурата, пътищата, изчислителните центрове, които възникват, мисля, че можем да се гордеем с това, което постигаме.“ На него и на неговите сънародници обаче им е ясно, че далеч не са постигнали всичко възможно. И точно в това си проличава полският манталитет, който ги кара да търсят нови успехи, обобщава германската обществена медия.