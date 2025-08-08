Биг Магс: Бабата, изградила хероинова империя, докато хваща педофили

П рез януари 1997 г., много преди да се появят съвременните онлайн „ловци на педофили“, една шотландска баба изненадващо придоби слава за една нощ, когато успя сама да изгони осъден педофил от жилищен комплекс Raploch в Стърлинг, пише BBC.

Маргарет „Биг Магс“ Хейни и нейната практика на своеобразно мафиотско правосъдие я превърнаха в звезда.

Една от най-запомнящите ѝ публични изяви бе в популярното дневно телевизионно предаване Kilroy, където бе поканена да обсъди „педофилската паника“, обхванала района.

По време на шоуто Хейни се конфронтира с водещия, спори остро с други гости и дори отправи заплахи към двама мъже от публиката, явно маскирани, които бяха осъждани за малтретиране на деца.

В ролята си на самозвана антипедофилска активистка тя започна да присъства на протести из цялата страна.

Тя беше приета като откровен глас на „обикновения човек“, аплодирана от мнозина за това, че се застъпва за почтените хора и предприема действия – според собствените ѝ думи – за отстраняване на проблем, с който никой друг не се справял.

Big Mags: The paedophile-hunting granny who built a heroin empire - A new podcast tells the story of Mags Haney, the Stirling drug dealer who may have been a police informant. via @BBC https://t.co/yL8D7KyhcU pic.twitter.com/YYjCbUUlBB — Viking Resistance (@VikingFBR) August 8, 2025

Понякога въоръжена с микрофон, друг път с плакат, ако Магс беше част от някой протест, това неизменно привличаше вниманието на медиите – и публичните ѝ появи не секнаха.

„Мисля, че тя искрено вярваше, че това е грешно“, казва Каси Доналд, внучката на Хейни.

„Общността страдаше достатъчно без педофили. Тя не беше единственият човек, който се изправи срещу тях. Просто викаше най-силно.“

Big Mags: The paedophile-hunting granny who built a heroin empire https://t.co/RhlwNIuhAQ — BBC Tayside Central (@BBCTayCent) August 7, 2025

Но Хейни криеше тайна и тя скоро излезе наяве.

Шест месеца след нейния подвиг и стремителния ѝ възход към слава, фокусът на медиите се премести към криминалното досие на семейството ѝ.

Биг Магс бе начело на „цяла семейна престъпна вълна“, отговаряща за серия от кражби и насилие в Стърлинг. Таблоидите ги нарекоха „Семейството от ада на Шотландия“.

„Някои от тях бяха извършвали десетки престъпления,“ спомня си Марк Макгивърн от Daily Record.

„Обемът на престъпления, извършен в Стърлинг от това семейство, беше легендарен и определено не беше желано да ги има наоколо“, допълва той.

След като престъпната дейност на семейството беше разкрита, Биг Магс и членовете на фамилията ѝ бяха принудени да напуснат дома си, след като тълпа от 400 души – дори по-голяма от тази, която шест месеца по-рано бе разбунтувала заради педофила Алън Кристи – се събра пред дома им в Raploch.

Хората скандираха „Запалете огън и сложете Хейни на върха“.

Когато виковете се усилиха, полицейски микробуси се появиха, за да предотвратят размирици.

Хейни излезе навън облечена с розова тениска и чехли и показа среден пръст към тълпата, докато я отвеждаха за собствената ѝ безопасност.

Възрастната жена бе настанена временно в общинско жилище.

Но през 2000 г. се появи една по-мрачна тайна около матриархата и клана Хейни.

Марк Макгивърн започна кампанията си „Shop-A-Dealer“, която насърчаваше читателите анонимно да сигнализират за най-големите дилъри на хероин в местните общности.

Телефоните на редакцията взеха да звънят непрекъснато, като много от обаждащите се посочваха Биг Магс като централна фигура – големия шеф на наркодинастия, която разпространяваше хероин от апартаментите им.

Макгивърн споделя как статутът на Магс се трансформира от прославена личност в тази на ужасяваща фигура.

„Тя беше публична личност, обществен лидер, значима дилърка на хероин и гангстер“, казва той.

Журналистът разполагаше с добре информиран източник, който подробно описа наркотрафика, докато членовете на семейството осъществяваха продажбата от домовете си.

Дори придоби няколко „торбички“ хероин от „лейтенанти“ на Хейни като част от разследването си.

Въпреки че разполагаше с достатъчно доказателства за публикуване на историята, той реши да опита да се срещне лично с шефката.

„Влязох, поканиха ме в хола и бях леко изненадан да видя Магс седнала на трон – голям стол в средата на стаята,“ спомня си репортерът.

„Попитах дали мога да купя хероин, а тя ме погледна и каза: „Тук не продаваме хероин.“

– Помислих си: „Как ще се измъкна оттук?““

Разтърсен и донякъде уплашен, Макгивърн избяга от така наречената „Крепост Хейни“ и се върна, за да напише разследването си.

Дневникът Daily Record публикува лицето на Магс на първа страница с надпис „Дилър номер едно“.

Последва полицейска акция – четирима членове на клана Хейни бяха арестувани за наркотрафик и изправени пред Върховния съд в Единбург.

Съдът чу, че Хейни е изкарвала до 1000 паунда дневно от наркооперацията, освен че получаваше и около 1200 паунда месечна социална помощ.

Съдията лейди Смит определи 60-годишната Магс като мозъка зад мрежата, която разпространяваше огромни количества хероин от така наречения „хотел на Хейни“.

Хейни бе осъдена на 12 години затвор, дъщеря ѝ Даян – на девет, племенницата ѝ Розан – на седем, а синът ѝ Хю – на пет години.

Дъщерята на Даян, Каси, бе едва на 10 години, когато майка ѝ и баба ѝ попаднаха зад решетките.

„Спомням си, че в деня на присъдата отидох на училище сутринта, а като се върнах вкъщи, просто ги нямаше“, разказва Каси пред BBC.

„Казаха ми: „Майка ти е в затвора, но скоро ще я видиш.““

Въпреки присъдите, както местните жители, така и журналистите остават озадачени защо разпадът на наркооперацията на Хейни отне толкова много време, имайки предвид, че наркобизнесът на семейството е разгърнат през 90-те години.

Членовете на фамилията бяха осъдени за участие в 18-месечен наркотрафик, който приключи с арестите им през 2001 г. Пенсионираният полицай Саймън Маклийн, който води разследването, каза пред подкаста на BBC защо смята, че не са прекъснали по-рано наркооперацията на Хейни:

„Очевидният отговор е, че тя е информирала полицията“.

„Престъпните фамилии и лидери на организираната престъпност – срещал съм много – никога не съм срещал нито един, който да не е комуникирал по някакъв начин с полицията.“

Друг полицейски източник потвърди, че Биг Магс е предавала информация на органите на реда.

Магс Хейни почина от рак през 2013 г., на 70-годишна възраст.

Дванадесет години по-късно Каси вярва, че наследството на баба ѝ е много по-сложно, отколкото медиите са го изобразявали.

„Две неща могат да бъдат верни едновременно“, казва тя.

„Можеш да бъдеш наркодилър, продавал наркотици, които потенциално са убивали хора, и същевременно да си любяща баба и добър човек. Все още чувствам, че сме длъжни да разкажем цялата ѝ история.“